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بايدن: لن يكون هناك تخلف عن سداد الدين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 08:39 مساء
بايدن: لن يكون هناك تخلف عن سداد الدين
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، في حين بدأ الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين بشان رفع سقف الدين العام.

وقال بايدن «لن يكون هناك تخلف عن سداد» الديون، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس مثمرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لرفع سقف الدين

وفي خضم الأزمة أكدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، أول أمس الثلاثاء، أن البيت الأبيض لا ينوي راهنًا اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وأوضحت جان-بيار «لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنًا»، في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.

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