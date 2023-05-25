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الاقتصاد الألماني يشهد انكماشا مع انخفاض الناتج المحلي في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 12:18 مساء
الاقتصاد الألماني يشهد انكماشا مع انخفاض الناتج المحلي في الربع الأول
قطارات متوقفة في المحطة الرئيسية في ايسن بغرب المانيا بسبب اضراب عمال السكك الحديد. - 21 أبريل 2023 - أ ف ب
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دخل الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، انكماشا تقنيا في الربع الأول من 2023، مع تسجيل تراجع في إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني تواليا، وفق أرقام رسمية نشرت الخميس حصلت «فرانس برس» على نسخة منها.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% بين يناير ومارس 2023، بعد تراجعه أيضا بنسبة 0.5% بين أكتوبر وديسمبر، وفق البيانات المعدلة للمكتب الوطني للإحصاء «ديستاتيس».

وخلال عام تراجع المؤشر بنسبة 0.5%

- ركود اقتصادي في ألمانيا مع انخفاض الناتج المحلي خلال الربع الأول من 2023
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 لذلك دخلت البلاد في انكماش تقني أي فصلين متتاليين من التراجع، وهذه سابقة منذ وباء «كوفيد-19» الذي تسبب في إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من 2020. 

وتعني الأرقام الجديدة خفضا في توقعات مكتب الإحصاء السابقة التي نشرت في نهاية أبريل وتحدثت عن جمود في النشاط الاقتصادي (0.0%).

التضخم ما زال كبيرا
وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعا في بداية العام مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز. 

لكن التضخم الذي ما زال كبيرا جدا ويبلغ 7% أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير، مما أثر على هذه الدينامية.

وبدأت قرارات رفع معدلات الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي التأثير على النشاط من خلال تقليص الطلب.

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