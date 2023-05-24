مؤتمر للأمم المتحدة يعلن عن تعهدات ب 2.4 مليار دولار لدرء المجاعة عن القرن الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

أعلن مؤتمر برعاية الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء عن تعهدات بقيمة 2.4 مليار دولار لتقديم مساعدة منقذة لأرواح ملايين الأشخاص الذي يعانون من الجفاف في أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال.

والمبلغ أقل بكثير من سبعة مليارات دولار تقول الأمم المتحدة إن منطقة القرن الأفريقي بحاجة ماسّة لها، غير أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في بيان «تم تفادي مجاعة»، بحسب «فرانس برس».

ظهرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الصراع والجفاف الشديد والفيضانات المدمرة أجبرت أكثر من مليون شخص في الصومال على الفرار من منازلهم في حوالى 130 يوماً، ما يُعد رقماً قياسياً.

نزوح أكثر من مليون صومالي

نزح أكثر من مليون صومالي داخل بلادهم خلال أكثر من أربعة أشهر بقليل، بسبب مزيج «سام» من الجفاف والصراع والفيضانات، على ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين الأربعاء، بحسب «يورو نيوز».

- الفيضانات تشرّد 200 ألف شخص في الصومال

- نيجيريا تواجه خطر أزمة غذائية وسط فيضانات كاسحة

واضطر نحو 433 ألف شخص على ترك منازلهم بين الأول من يناير و10 مايو مع اندلاع تمرد إسلامي طاحن واشتباكات في منطقة أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند)، وفق المنظمتين. وأوضحتا في بيان مشترك أنه بالإضافة إلى ذلك، «شُرّد أكثر من 408 آلاف شخص بسبب الفيضانات التي اجتاحت قُراهم فيما نزح 312 ألفًا بسبب الجفاف المدمر».

أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود

وتشهد الصومال والدول المجاورة في القرن الأفريقي بما فيها إثيوبيا وكينيا، أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود بعد خمسة مواسم عجاف، تركت ملايين الأشخاص في عوز وقضت على المحاصيل والماشية.

ويجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وحكومات العالم في نيويورك الأربعاء، في مؤتمر لمحاولة جمع تمويل مقداره سبعة مليارات دولار لمساعدة المحتاجين في كل أنحاء المنطقة.

والأسبوع الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ما لا يقل عن 43.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة ومستدامة في القرن الأفريقي.