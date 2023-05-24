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«ميتا» تبيع «جيفي» بخسارة كبيرة بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 11:48 صباحا
«ميتا» تبيع «جيفي» بخسارة كبيرة بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة
شعار "ميتا" على مقرها في كاليفورنيا - 28 أكتوبر 2021 - أ ف ب
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باعت «ميتا» شركتها المتخصصة في الصور المتحركة «جيفي» ضمن عملية تكبدت بنتيجتها خسارةً بنحو 260 مليون دولار، بعد قرار من الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة في هذا الاتجاه.

وأعلنت شركة «شاترستوك» التي تقدم خدمات مرتبطة بالصور الثلاثاء، أنها استحوذت على «جيفي» لقاء 53 مليون دولار، بينما كانت «ميتا» دفعت في مايو 2020 مبلغ 315 مليون دولار لشرائها، بحسب الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة.

وكانت الهيئة اعتبرت أن شراء «ميتا» لهذه الشركة قد يضر بالمعلنين عبر الإنترنت والمستخدمين على السواء، وأصدرت أمرًا أول ببيع «جيفي».

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وتشكل «جيفي» التي تأسست سنة 2013 وتتخذ مقرًا لها في نيويورك، إحدى أبرز منصات تشارك صور «جيف» المتحركة، وتضم أكثر من 700 مليون مستخدم يومي.

وفي أكتوبر 2021، فرضت الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون المنافسة غرامة قدرها 50.5 مليون جنيه استرليني على «ميتا» في إطار صفقة الاندماج مع «جيفي»، بسبب مضي الشبكة العملاقة قدمًا في عملية دمج الشركتين رغم التحقيق الدائر في الملف.

وأصدرت الهيئة في يونيو 2020 أمرًا بوقف مسار الدمج بين «فيسبوك» و«جيفي»، والذي قُدّرت قيمة الصفقة بينهما في مايو 2020 بـ 400 مليون دولار.

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