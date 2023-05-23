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روسيا ستزيد صادرات الطاقة إلى الصين بنسبة 40%

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 07:31 مساء
روسيا ستزيد صادرات الطاقة إلى الصين بنسبة 40%
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في العام 2014 الجزء الأول من خط أنابيب قوة سيبيريا الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين (أ ف ب)
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، أن شحنات الطاقة الروسية إلى الصين ستنمو بنسبة 40% هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعميق العلاقات مع بكين في مواجهة العقوبات الغربية.

قال نوفاك، الذي سافر إلى شنغهاي ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في حديثه خلال منتدى الأعمال الروسي- الصيني إن الطاقة ركيزة أساسية للتعاون مع الصين، مضيفًا أنه يتوقع أن تنمو الإمدادات بنحو 40% هذا العام، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع أيضًا أن روسيا والصين تناقشان خططًا للتعاون بشأن توريد المعدات التكنولوجية الناقصة، في إشارة إلى النقص الذي تعاني منه روسيا بسبب العقوبات. وتراجعت صادرات روسيا من الغاز في العام 2022 جراء سلسلة من العقوبات الغربية بعد غزوها أوكرانيا.

- شي يشيد بـ«العلاقات الوثيقة» بين روسيا والصين خلال لقائه بوتين

وفيما اتجهت أوروبا للبحث عن موردين آخرين، لجأت موسكو إلى مشترين آخرين، بما في ذلك الصين التي ترتبط بها بخط أنابيب «قوة سيبيريا». وازداد التقارب بين بكين وموسكو في السنوات الأخيرة في إطار شراكة كانت بمثابة حصن دبلوماسي ضد الغرب.

تقدم الصين نفسها كطرف محايد في الحرب في أوكرانيا لكنها رفضت إدانة روسيا. وفي مارس، زار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في خطوة اعتبرت تعبيرًا عن دعم بكين للرئيس الروسي المعزول دوليًا فلاديمير بوتين.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بالعلاقات القوية بين موسكو وبكين، داعيًا إلى زيادة التجارة بينهما، قبل لقاء مرتقب الأربعاء بينه وبين الرئيس الصيني شي جينبينغ.

زيادة التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار
وقال خلال منتدى اقتصادي في شنغهاي، حسبما ظهر في فيديو نشرته وزارة الخارجية الروسية، «تعتز روسيا بالعلاقات التي تجمعها منذ قرون بالصين». وأضاف «أنا متأكد من أننا سنحقق هذا العام الهدف الذي حدده الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ لزيادة تجارتنا إلى 200 مليار دولار» وهو رقم أُعلن خلال قمة في موسكو في مارس.

يرى محللون أن الصين أصبحت الطرف الأقوى في العلاقات الروسية- الصينية، نظرًا للعزلة الروسية المتفاقمة على الساحة الدولية. وكان الكرملين قد قال إن ميشوستين سيشارك في منتدى الأعمال الروسي- الصيني وسيزور معهدًا للأبحاث البتروكيماوية في شنغهاي وسيعقد محادثات مع «ممثلين عن دوائر المال والأعمال الروسية».

ويشارك في المنتدى عدد من أبرز رجال الأعمال الروس الخاضعين لعقوبات يعمل بعضهم في قطاعات رئيسية مثل الأسمدة والفولاذ والتعدين، بحسب وكالة «بلومبرغ».

العام الماضي، أصبحت الصين أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا علما أن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا.

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