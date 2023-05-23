صندوق النقد الدولي يعدّل توقعاته للاقتصاد البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط

عدّل صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقّعاته للاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى أنه يتوقع نموا نسبته 0,4% هذا العام، بعد شهر على توقعه انكماشا.



وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن يتجنّب الاقتصاد البريطاني الركود في ظل صمود الطلب وتراجع أسعار الطاقة، بعدما توقّع في أبريل انكماشا بنسبة 0,3 %، وفق وكالة فرانس برس.

صندوق النقد وتوقعات سابقة بشأن بريطانيا

وفي فبراير الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا ستكون الدولة المتقدمة الوحيدة التي سيشهد اقتصادها انكماشاً هذا العام وسيكون أداؤها أسوأ حتى من روسيا التي ترزح تحت العقوبات إذ تستمر أزمة الكلفة المعيشية بإرهاق كاهل الأسر البريطانية بشكل كبير.

وتوقع صندوق النقد الدولي بأن يشهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 0.6 % العام 2023 بدلاً من تحقيق نمو 0.3% ما توقع في أكتوبر الفائت في ما شكل تصنيفاً منخفضاً آخر من قبل الصندوق. وتوقع الصندوق العالمي أن روسيا، التي ترزح تحت ضغط العقوبات، ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 0.3%.