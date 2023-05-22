  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 07:19 صباحا
أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما، 24 مارس 2016، (رويترز)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين حيث لم يؤثر انخفاض الإمدادات من كندا و«أوبك بلس» على السوق في ظل الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأميركية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين..

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 48 سنتا، أو 0.6%، إلى 75.10 دولار للبرميل، بينما هبط خام «غرب تكساس الوسيط» الأميريكي لتسليم يوليو، وهو العقد الأكثر نشاطا، 45 سنتا، أو 0.6%، إلى 71.24 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال المحلل في «آي جي» توني سيكامور أن المستثمرين قلقون من تعثر تعافي الصين بعد تقارير بيانات اقتصادية ضعيفة في الأسبوعين الماضيين.

انخفاض عدد منصات النفط الأميركية
وكشفت شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز» أن عدد منصات النفط الأميركية انخفض بمقدار 11 منصة إلى 575 في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر العام 2021.

وعلق سيكامورا بأن «تباطؤ نشاط الحفر في الولايات المتحدة مصدر قلق لسوق النفط التي من المتوقع أن تشهد عجزا كبيرا خلال النصف الثاني من هذا العام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية

باتيلي: فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحًا للتعاون لدعم العملية الانتخابية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار
وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف ...
مجموعات النفط الخليجية تلجأ إلى شركات ناشئة في مسعٍ لاحتجاز الكربون
مجموعات النفط الخليجية تلجأ إلى شركات ناشئة في مسعٍ لاحتجاز ...
بايدن سيتدخل شخصيا لكسر الجمود في مفاوضات سقف الدين العام للولايات المتحدة
بايدن سيتدخل شخصيا لكسر الجمود في مفاوضات سقف الدين العام ...
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة
الكونغو الديمقراطية ترغب في «تعزيز» التعاون التجاري مع الصين
الكونغو الديمقراطية ترغب في «تعزيز» التعاون التجاري مع الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين...
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
المزيد
أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي
أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي...
بايدن ومكارثي يلتقيان الإثنين لمواصلة المفاوضات بشأن سقف الدين
بايدن ومكارثي يلتقيان الإثنين لمواصلة المفاوضات بشأن سقف ......
وزيرة الخزانة الأميركية: أول يونيو «موعد نهائي» لرفع سقف الديون
وزيرة الخزانة الأميركية: أول يونيو «موعد نهائي» لرفع سقف ......
الكونغو الديمقراطية ترغب في «تعزيز» التعاون التجاري مع الصين
الكونغو الديمقراطية ترغب في «تعزيز» التعاون التجاري مع الصين...
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة
بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة...
المزيد