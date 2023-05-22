أسعار النفط تتراجع في ظل ترقب محادثات سقف الدين الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين حيث لم يؤثر انخفاض الإمدادات من كندا و«أوبك بلس» على السوق في ظل الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأميركية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين..

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 48 سنتا، أو 0.6%، إلى 75.10 دولار للبرميل، بينما هبط خام «غرب تكساس الوسيط» الأميريكي لتسليم يوليو، وهو العقد الأكثر نشاطا، 45 سنتا، أو 0.6%، إلى 71.24 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال المحلل في «آي جي» توني سيكامور أن المستثمرين قلقون من تعثر تعافي الصين بعد تقارير بيانات اقتصادية ضعيفة في الأسبوعين الماضيين.

انخفاض عدد منصات النفط الأميركية

وكشفت شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز» أن عدد منصات النفط الأميركية انخفض بمقدار 11 منصة إلى 575 في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر العام 2021.

وعلق سيكامورا بأن «تباطؤ نشاط الحفر في الولايات المتحدة مصدر قلق لسوق النفط التي من المتوقع أن تشهد عجزا كبيرا خلال النصف الثاني من هذا العام».