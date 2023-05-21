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بايدن سيتدخل شخصيا لكسر الجمود في مفاوضات سقف الدين العام للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 11:57 صباحا
بايدن سيتدخل شخصيا لكسر الجمود في مفاوضات سقف الدين العام للولايات المتحدة
الرئيس الأميركي جو بايدن يشارك في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان - 20 مايو 2023 - أ ف ب
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يتدخل الرئيس جو بايدن شخصيا، الأحد، ليحاول كسر الجمود في المفاوضات المعقدة بشأن رفع سقف الدين العام الأميركي، ليتمكن أكبر اقتصاد في العالم من تفادي التخلف عن السداد.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن الذي يختتم ثلاثة أيام من قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما، سيتصل بزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، عند نهاية القمة.

وقال المسؤول إن «الرئيس بايدن واصل متابعة المفاوضات عن كثب بشأن إطار عمل الميزانية بين الحزبين والحاجة الملحة، ليتصرف الكونغرس لتفادي تخلف عن السداد».

وحسب المسؤول، فإن الرئيس الأميركي «تلقى تحديثا من فريقه الليلة الماضية وهذا الصباح بشأن وضع المفاوضات. ووجه الرئيس فريقه للتنسيق مع مكارثي، لتحديد موعد للاتصال».

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وسيتم إجراء المكالمة بعد مؤتمر صحفي يجريه بايدن في هيروشيما نحو الساعة 18:15 (بتوقيت غرينتش) حسب المسؤول، وليس من الواضح إن كانت ستجري المكالمة قبل مغادرة بايدن أو على متن الطائرة الرئاسية.

دفعت الأزمة بايدن إلى اختصار نصف رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.

وحذرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيره، مما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة، مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الإثنين، إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها، «ربما في وقت مبكر، اعتبارا من الأول من يونيو»، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.

 تبادل الاتهامات
تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الزمن لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة «نظيفة» في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديمقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مبالغ فيها لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها، بسبب نفاد أموال الحكومة.

وبالعادة، رفع سقف الدين العام إجراء سنوي غير مثير للجدل، ولكن هذا العام وصلت المحادثات إلى طريق مسدود،ـ ليل السبت في واشنطن، حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس، في تغريدة على «تويتر»: «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد» متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الاميركي.

وأكدت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كارين جان بيار، في بيان، أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل «خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».

وحسب جان بيار، فإن مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري، مما «يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة».

وغرد مكارثي، السبت، قائلا إن البيت الأبيض هو من «يتراجع».

وأضاف «للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خاصة مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد».

والجمعة، غادر الجمهوريون المحادثات لوقت قصير، ولكن بعيد استئنافها قالت جان بيا، إنها «متفائلة».

وأصر بايدن، السبت، على تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى حلّ، وقال للصحفيين: «ما أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنب التخلف عن السداد».

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، فقد تفوت الدولة سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثيا لأسواق المال العالمية.

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