«فولكس فاغن» تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاغن»، الجمعة، استكمال بيع أصولها في روسيا إلى مجموعة «أفيلون» المحلية، في إطار إجراءاتها للانسحاب من البلاد بعد غزو أوكرانيا.

وتشمل عملية البيع مصنعها في كالوغا جنوب غرب موسكو، الذي يوظف نحو 4000 شخص، ولديه إمكانيات لإنتاج 225 ألف مركبة سنويا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت مجموعة ««فولكس فاغن» في بيان أن «المالك الجديد سيشتري جميع الأسهم في الفروع الروسية.. وافقت سلطات الحكومة الروسية على الصفقة».

انتظار موافقة الحكومة الروسية

وعلى غرار شركات كبرى غيرها لصناعة السيارات، أوقفت «فولكس فاغن» عملياتها في روسيا العام الماضي، بعدما دفع غزو موسكو لأوكرانيا السلطات الغربية لفرض عقوبات مشددة عطّلت سلاسل الإمداد.

لكن اضطرت «فولكس فاغن» لانتظار موافقة الحكومة الروسية، قبل استكمال انسحابها من البلاد.

ويتطلب بيع أصول شركات دول «غير صديقة» (وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للإشارة إلى البلدان التي فرضت عقوبات عليها)، موافقة لجنة حكومية تراقب الاستثمارات الأجنبية.

«لم يعد لنا وجود في روسيا بعد الآن»

ولم تكشف «فولكس فاغن» أي تفاصيل مالية مرتبطة بالصفقة، لكن صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المتخصصة بالشؤون المالية، قالت إن شركة تصنيع السيارات ستحصل على نحو 125 مليون يورو (135 مليون دولار) من عملية البيع، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة الفعلية لأصول «فولكس فاغن» في روسيا.

وقال ناطق باسم «فولكس فاغن» لوكالة «فرانس برس»، «تم بيع جميع الأنشطة، لذا لم يعد لنا وجود في روسيا بعد الآن».

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دفعت الحرب على أوكرانيا شركات أجنبية لمغادرة روسيا، بينها «ستاربكس»، و«ماكدونالدز» و«إتش اند إم».

كذلك، باعت شركة تصنيع السيارات اليابانية «نيسان» أصولها في البلاد للحكومة الروسية العام الماضي.

وسلّمت شركة تصنيع السيارات الفرنسية «رينو» أيضا، أصولها في روسيا إلى موسكو في مقابل مبلغ رمزي قدره روبل واحد.