سعر الغاز الطبيعي الأوروبي دون الثلاثين يورو للميغاوات للمرة الأولى منذ يونيو 2021

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ اليوم الخميس أدنى مستوى منذ عامين بسبب أسواق ممونة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.

وقرابة الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي إف) الذي يعد المرجع الأوروبي بـ 29.90 يورو لكل ميغاوات في الساعة بعيد وصوله إلى 29.85 يورو لكل ميغاوات في الساعة. ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو 2021، حسب وكالة «فرانس برس».

سقف موحد لسعر الغاز

وفي ديسمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية إن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي «نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو»، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز «لم يكن من السهل تحقيقه».

وقال وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن «الأسر والشركات تنتظر قرارا، لا أرى أي سبب لعدم التوصل لاتفاق».

وسعيا لإظهار وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي، كان الأعضاء الـ27 قد شددوا على أن من الأفضل السعي للتوصل إلى إجماع، ولو أنه من الناحية القانونية، يمكن تبني النص بالأغلبية المؤهلة للدول.