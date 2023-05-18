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«بي تي» البريطانية تعتزم إلغاء 55 ألف وظيفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 02:56 مساء
«بي تي» البريطانية تعتزم إلغاء 55 ألف وظيفة
شعار قناة «بي تي سبورت» الرياضية وتطبيقها الإلكتروني، 29 أبريل 2023. (أ ف ب)
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تعتزم شركة «بي تي» البريطانية للاتصالات، إلغاء 55 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد الجاري، لتنضم بذلك إلى عديد الشركات في قطاع التكنولوجيا التي اتخذت خطوات مماثلة لمواجهة التضخم.

ويأتي الإعلان عن هذه الإلغاءات التي تمثل 42% من القوة العاملة للشركة، بعد يومين من إعلان عملاق الاتصالات النقالة في المملكة المتحدة «فودافون» إلغاء 11 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكل 10% من قوتها العاملة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المحللة في «إنتراكتيف إنفستور» فيكتوريا سكولار إن الشركتين «تعانيان من الضغوط المرتبطة بالتضخم خصوصا من قطاع الطاقة».

تراجع قطاع التكنولوجيا
وتوظف «بي تي» 130 ألف شخص بما يشمل المتعاقدين. وهي كشفت خلال إعلان نتائجها المالية، عزمها خفض هذا الرقم إلى ما بين 75 و90 ألفا في الفترة ما بين خمسة وسبعة أعوام.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تراجعي هذا العام طال قطاع التكنولوجيا من خلال إلغاء عشرات آلاف الوظائف، ولم تسلم منه شركات عملاقة مثل «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك»، ضمن تبعات انعكاس الزيادة الحادة للتضخم على الاقتصاد العالمي.

وإلغاء الوظائف الذي أعلنته «بي تي»، الخميس، يضاف إلى إجراءات خفض تكاليف أعلنتها قبل ثلاثة أعوام. وقال الرئيس التنفيذي للشركة فيليب جانسن إنه بحلول نهاية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين «ستعول مجموعة بي تي على قوة عاملة أصغر حجما بكثير وبكلفة أقل بكثير». وأشار إلى أن الشركة تحاول التعامل مع ظروف اقتصادية «استثنائية»، وعندما تصبح أصغر حجما ستكون «شركة أكثر مرونة ذات مستقبل أكثر إشراقا».

زيادة أرباح شركة «بي بي»
وكشفت الشركة، الخميس، أن أرباحها الصافية زادت بنسبة 50% لتبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في مارس، إلا أن ذلك يعود إلى إجراء ضريبي يتخذ لمرة واحدة.

وسجلت أرباح ما قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه، بتراجع نسبته 12% عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 1% لتسجل 20.7 مليار جنيه.

وانعكس قرار الشركة إلغاء الوظائف سلبا على أسهمها، اذ فقدت زهاء تسعة بالمئة من قيمتها في التداولات الصباحية في بورصة لندن، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها خلال اليوم.

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