  • Alwasat News
Atwasat

«دويتشه بنك» يدفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى متعلقة بجيفري إبستين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 02:11 مساء
«دويتشه بنك» يدفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى متعلقة بجيفري إبستين
مقر دويتشه بنك. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

سيدفع مصرف «دويتشه بنك» 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتُهمت فيها المؤسسة بالاستفادة ماليا من الاتجار بالجنس الذي قام به الخبير المالي الأميركي الراحل جيفري إبستين، وفق ما أفادت جريدة «وول ستريت جورنال».

ولفتت الجريدة اليومية الأميركية إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء عقب رفع دعوى جماعية في نوفمبر 2022 من قبل شخص لم تُكشف هويته وادعى أن «دويتشه بنك» تعامل مع إبستين مع العلم أنه كان يستخدم أموالا في حسابه المصرفي لدعم أنشطة الاستغلال الجنسي التي كان يمارسها.

ووفق «وول ستريت جورنال»، لم يعترف المصرف الألماني بإساءة التصرف. وامتنع أحد الناطقين باسم المصرف عن التعليق.

الاتهامات الجنسية بحق إبستين
وانتحر إبستين الذي اتُهم بأنه كان يُحضر قاصرات إلى أمكنة إقامته بين 2002 و2005 على الأقل لتقديم خدمات جنسية، في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس 2019 قبل أن يُحاكَم.

وأصبح إبستين عميلا لمصرف «دويتشه بنك» في 2013، بعدما أغلق مصرف «جي بي مورغان تشيس» حساباته لديه، حسب الجريدة الأميركية.

غيلاين ماكسويل كانت تفضل لو لم تلتق يوما جيفري إبستين
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات

ونهاية العام 2022، رفعت امرأة لم تحدّد هويتها - وهي ربما الشخص نفسه الذي رفع دعوى على «دويتشه بنك» - وحكومة الجزر العذراء الأميركية دعاوى منفصلة ضد «جي بي مورغان»، متهمين المصرف بتسهيل جرائم إبستين من خلال تجاهل التحذيرات والاستمرار في إبقائه كعميل حتى العام 2013، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب وثائق قضائية، استهدفت مذكرات الاستدعاء في هذه القضايا عددا من الأشخاص المعروفين الذين ربما دفعهم إبستين إلى أن يصبحوا عملاء لـ«جي بي مورغان» منهم الملياردير إيلون ماسك والشريك المؤسس لشركة «غوغل» لاري بيج. ونفى مصرف «جي بي مورغان» الاتهامات ورفع دعوى خاصة به ضد مسؤول تنفيذي سابق لديه لعلاقته بإبستين.

«دويتشه بنك» يقر بالخطأ
وفي يوليو 2020، وافق مصرف «دويتشه بنك» على دفع غرامة بقيمة 150 مليون دولار فرضتها إدارة الخدمات المالية في نيويورك على خلفية إخفاقات في الامتثال مرتبطة بعمل البنك مع إبستين.

وقال مصرف «دويتشه بنك» في يوليو 2020: «نقر بالخطأ الذي ارتكبناه في جعل إبستين عميلا لدينا في 2013 وبنقاط الضعف في عملياتنا، وتعلمنا من أخطائنا وأوجه قصورنا».

وصدر حكم بإدانة الملياردير الراحل في فلوريدا العام 2008 لدفعه مبالغ مالية لشابات في مقابل خدمات تدليك، لكنه لم يمكث في السجن سوى 13 شهرا إذ عقد اتفاقا سريا مع المدعي العام حينذاك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن واثق من التوصّل إلى اتفاق مع خصومه الجمهوريين حول سقف الدين
بايدن واثق من التوصّل إلى اتفاق مع خصومه الجمهوريين حول سقف الدين
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب ...
رجال أعمال روس يزورون كوبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
رجال أعمال روس يزورون كوبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ارتفاع عدد مستخدمي «نتفليكس» ضمن اشتراكات تشمل الإعلانات إلى 5 ملايين
ارتفاع عدد مستخدمي «نتفليكس» ضمن اشتراكات تشمل الإعلانات إلى 5 ...
البرازيل تمنع «بتروبراس» من الحفر عند مصب نهر الأمازون
البرازيل تمنع «بتروبراس» من الحفر عند مصب نهر الأمازون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات ......
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين...
المزيد
«بي تي» البريطانية تعتزم إلغاء 55 ألف وظيفة
«بي تي» البريطانية تعتزم إلغاء 55 ألف وظيفة...
«دويتشه بنك» يدفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى متعلقة بجيفري إبستين
«دويتشه بنك» يدفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى متعلقة بجيفري ......
مجموعة السبع تعقد قمة محورها العقوبات على روسيا والممارسات الاقتصادية الصينية
مجموعة السبع تعقد قمة محورها العقوبات على روسيا والممارسات ......
البرازيل تمنع «بتروبراس» من الحفر عند مصب نهر الأمازون
البرازيل تمنع «بتروبراس» من الحفر عند مصب نهر الأمازون...
ارتفاع عدد مستخدمي «نتفليكس» ضمن اشتراكات تشمل الإعلانات إلى 5 ملايين
ارتفاع عدد مستخدمي «نتفليكس» ضمن اشتراكات تشمل الإعلانات إلى......
المزيد