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نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.4% في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 09:25 صباحا
نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.4% في الربع الأول
أسعار الأسهم في بورصة طوكيو، 2 أكتوبر 2020. (أ ف ب)
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أظهرت بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي الياباني ارتفع في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 0.4%، في نمو يفوق التوقعات وأسهم في تحقيقه جزئيا انتعاش القطاع السياحي بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد».

وبعدما كانت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي صفرًا، توقع الخبراء أن ينمو الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 0.2% فقط، لكن النتيجة أتت ضعف ذلك الرقم، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو ارتفع مؤشر «نيكي» 0.41%، أي 123.44 نقطة، ليصل إلى 29966.43 نقطة، بينما ربح مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقا 0.11% أي 2.32 نقطة ليصل إلى 2129.50 نقطة.

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