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الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 02:17 مساء
الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم العام 2023
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية. (أرشيفية: الإنترنت)
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نجح الاقتصاد الأوروبي في تجاوز أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مع نمو اقتصادي أفضل من المتوقع، على ما قالت بروكسل، الإثنين، فيما زادت توقعاتها للنمو في منطقة العملة الموحدة.

وتعد توقعات المفوضية للربيع أكثر تفاؤلا من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، رغم أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير «مما كان متوقعا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو للعام 2023، بـ0.2 نقطة إلى 1.1% في منطقة العملة الموحدة، كما رفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند نحو 1%.

«الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل»
كذلك رفعت بروكسل توقعات النمو للعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا بـ0.1 نقطة إلى 1.6%.

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في بيان، إن «الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي».

وأضاف: «بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودا في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل».

كما جرت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5.8% للعام 2023 مقارنة بـ5.6% في التوقعات السابقة.

«تشديد شروط التمويل أكثر»
ويتوقع أن تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2.8% العام 2024، وهي نسبة لا تزال أعلى من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وحذّر البيان من أنه «فيما يبقى التضخم مرتفعا، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر».

وأشارت المفوضية الأوروبية أيضا إلى الاضطراب الأخير الذي شهده القطاع المصرفي بعد إفلاس ثلاثة مصارف أميركية واستحواذ بنك «يو بي إس» السويسري، على «كريدي سويس»، بعد مخاوف بشأن وضعه المالي.

وتابع «على الرغم من أنه يتوقع اقتراب البنك المركزي الأوروبي وغيره من المصارف المركزية في الاتحاد الأوروبي منذ نهاية دورة رفع معدلات الفائدة، يرجّح أن يفاقم الاضطراب الأخير في القطاع المالي الضغط على كلفة وسهولة الوصول إلى الائتمان، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار ويؤثر خصوصا على الاستثمار في مجال السكن».

وفسِّرت النتائج التي كانت أفضل من المتوقع في أوروبا بانخفاض أسعار الطاقة بسرعة من ذروتها بعدما شنت روسيا، أكبر مصدر للغاز، حربا على أوكرانيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

فرض عقوبات وحظر على الطاقة
وقال جنتيلوني إن أسعار الغاز بالجملة في الاتحاد الأوروبي وصلت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ صيف 2021، قبل وقت طويل من غزو فبراير 2022 الذي أدى إلى فرض عقوبات وحظر على الطاقة.

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وانخفضت أسعار الكهرباء توازيا، ويتوقع أن تنخفض أسعار النفط هذا العام بعد شتاء معتدل وجهود منتجي الطاقة في الاتحاد الأوروبي لتنويع الموردين.

وأشار جنتيلوني أيضا إلى أن سوق العمل في الاتحاد الأوروبي هي الأقوى منذ عقود مع بلوغ معدل البطالة في منطقة اليورو أدنى مستوياته على الإطلاق في مارس عند 6.5%.

وللمرة الأولى، تتضمّن توقعات المفوضية الأوروبية تقديرات لأوكرانيا ومولدافيا والبوسنة والهرسك، وكلها دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% العام الماضي بسبب الحرب، يتوقع أن يستقر الاقتصاد الأوكراني هذا العام بنمو مقداره 0.6% وقد ينتعش في العام 2024 اعتمادا على التقدم في الصراع.

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