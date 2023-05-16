تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين رغم انخفاض التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الصين مؤشرات اقتصادية أتت أقل من المتوقع لشهر أبريل، الثلاثاء، مع استمرار ضعف الطلب، وهو ما يدل على أن الانتعاش ما زال متعثرا منذ رفع القيود الصارمة لاحتواء «كوفيد» في ديسمبر 2022.

قال المكتب الوطني للإحصاء إن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بنسبة 18.4% على أساس سنوي، وهذا أقل من 21.9% توقعها محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبيرغ»، على الرغم من انتعاش الحركة في مراكز التسوق والمطاعم في الأشهر الأخيرة.

- الموفد الصيني يزور كييف يومي الثلاثاء والأربعاء

- الصين تحذر من فرض عقوبات أوروبية على شركاتها على خلفية حرب أوكرانيا

هذا الضعف في الطلب المحلي، على الرغم من انخفاض التضخم، يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

مجال لمناورة الحكومة

تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 5% تقريبا هذا العام، وهو من أدنى مستويات النمو لديها منذ عقود ومع ذلك قالت إنه «لن يكون من السهل» تحقيقه.

لكن الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من شركة Pinpoint Asset Management يقول إن اعتماد «مستوى منخفض يترك للحكومة مجالا للمناورة».

وصل معدل البطالة بين الشباب الصينيين الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى مستوى قياسي بلغ 20% في أبريل، ويجد قطاع الخدمات صعوبة لاستيعاب ملايين المهاجرين الريفيين الذين يتدفقون على المدن.

ومع ذلك انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية وحدها بشكل طفيف في أبريل ليصل إلى 5.2% (-0,1 نقطة مقارنة بشهر مارس).

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% في أبريل مع عودة المصانع تدريجا لتعمل بطاقتها الكاملة، لكن المحللين الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 10.9%.

لهجة مطمئنة من البنك المركزي

من ناحية ثانية، ارتفع الاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 4.7% على مدى عام واحد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وهذا أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7%. وهذا مؤشر على الإنفاق على العقارات أو البنية التحتية أو المعدات أو الآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط.

من جانبه، تحدث البنك المركزي الصيني بلهجة مطمئنة بعدما نُشرت الأسبوع الماضي أرقام رسمية تظهر زيادة التضخم بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في أبريل. وهو أدنى مستوى منذ عالام 2021.

وقال المصرف المركزي إن «أسعار الاستهلاك مستمرة في الارتفاع بوتيرة معتدلة والعمليات الاقتصادية مستمرة، على المدين المتوسط والطويل لا يوجد أساس لتوقع حدوث انكماش».