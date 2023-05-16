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اجتماع «تحالف نووي أوروبي» في باريس للتخلي عن التبعية لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 08:59 صباحا
اجتماع «تحالف نووي أوروبي» في باريس للتخلي عن التبعية لروسيا
محطة توليد طاقة نووية في غرب فنلندا, 2 مايو 2023. (أ ف ب)
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يعقد في باريس الثلاثاء، اجتماع لتحالف دول أوروبية مؤيدة للطاقة النووية بهدف تعزيز تعاونها واستقلالية القارة حيال روسيا، على ما أفاد المنظمون.

ويجتمع هذا التحالف للمرة الثالثة بعدما تأسس للدفاع عن دور الطاقة النووية في إزالة الكربون من النشاطات الاقتصادية، في وجه دول اختارت التخلي عنها على غرار ألمانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

لكنها المرة الأولى التي يعقد التحالف اجتماعا خاصا، وليس على هامش مجلس الطاقة الأوروبي.

وتستضيف وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشر الثلاثاء، ممثلين لـ16 دولة هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا واستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا، فضلا عن السويد وسلوفاكيا وإيطاليا (بصفة مراقب) والمملكة المتحدة «كضيف خاص»، لتشارك خبرتها في هذا المجال.

وسيشارك في الاجتماع أيضا المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سيمسون.

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وقالت أجهزة الوزيرة الفرنسية للصحفيين، إن برنامج الجلسة الأولى يشمل تبادل الآراء حول «إقامة سلسلة جودة أوروبية مقاومة ومستقلة»، من خلال خصوصا «تدابير دعم» من الاتحاد الأوروبي حيال القطاع النووي.

«تعزيز استقلالية أوروبا حيال روسيا»
وأفادت أوساط الوزيرة الفرنسية أيضا أن الوزراء سيبحثون السبل الممكنة «لتعزيز استقلالية أوروبا حيال روسيا خصوصا على صعيد المحروقات وعلى الصعيد الصناعي عموما».

وقالت مصادر في الوزارة الفرنسية «نظرا للقيود الصناعية القائمة لا يمكن تحقيق ذلك بين ليلة وضحاها»، إذ إن بعض الدول تستضيف على أراضيها محطات نووية روسية، ما يزيد من تبعيتها حيال الوقود الروسي، مضيفة «لكن التطورات الأخيرة تظهر أن التبعية لروسيا على صعيد الطاقة ليست جيدة».

ولوضع حد لهذه التبعية، فرنسا مستعدة «لوضع شبكتها في التصرف»، فيما ستشمل المباحثات أيضا «إحياء القطاع النووي في أوروبا»، وفي هذا الإطار سيستمع المشاركون إلى تجربة المملكة المتحدة.

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