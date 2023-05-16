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أسعار النفط ترتفع مدعومة بخطط أميركا لزيادة احتياطيها من الخام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 07:27 صباحا
أسعار النفط ترتفع مدعومة بخطط أميركا لزيادة احتياطيها من الخام
مضخات في حقل نفطي، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بخطط الولايات المتحدة لشراء النفط لاحتياطي البترول الاستراتيجي لديها، وحرائق الغابات في كندا التي أججت مخاوف بشأن الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 30 سنتا أو 0.4% إلى 75.53 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.38%، حسب وكالة «رويترز».

أميركا ستشتري 3 ملايين برميل نفط للاحتياطي
وقالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الإثنين إنها ستشتري ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي لتسليمه في أغسطس المقبل، وطلبت تقديم العروض بحلول 31 مايو الجاري.

وأظهرت بيانات اليوم أن إنتاجية مصافي النفط الصينية في أبريل الماضي ارتفعت بنسبة 18.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

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