يلين: الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من أول يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الإثنين، إن بيانات جديدة أكدت صحة تحذيرها السابق من احتمال أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتبارًا من الأول من يونيو ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام.

وجاء في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي «ما زالت تقديراتنا تفيد بأن الخزانة لن تتمكن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيو، وبشكل محتمل في الأول من يونيو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- يلين تحذر من «الفوضى» إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف الدين

وفي السابق من مايو الجاري، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أنه ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد، «ستنشأ فوضى مالية واقتصادية».

يأتي ذلك فيما يضغط الجمهوريون على الرئيس جو بايدن لإبرام صفقة لتوفير تخفيضات في الإنفاق مقابل رفع حد الاقتراض الوطني، لكن يلين أصرت على أن العبء لا يزال يقع على المشرعين الأميركيين.