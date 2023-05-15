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«إيكيا» تستثمر حوالى مليار يورو لتوسيع نشاطها في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 10:36 صباحا
«إيكيا» تستثمر حوالى مليار يورو لتوسيع نشاطها في فرنسا
متجر تابع لسلسلة إيكيا في مدينة نانت الفرنسية في 13 يناير 2021 - أ ف ب
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أعلنت شركة إيكيا السويدية العملاقة للأثاث عزمها استثمار 906 ملايين يورو إضافية في فرنسا، بين العامين 2023 و2026، لاستقطاب مزيد العملاء وفتح مركز لوجستي جديد قرب تولوز، مع وظائف جديدة «محتملة للغاية»، وفق ما أعلنت الإدارة لوكالة فرانس برس.

في المجموع ستنفق المجموعة 1.2 مليار يورو على مدى أربع سنوات، وفق بيان نُشر الأحد، عشية عقد «تشوز فرانس» (اختر فرنسا)، وهي قمة للمستثمرين الدوليين يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين في فرساي.

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من هذا المبلغ ستُستخدم 377 مليون يورو من أموال استثمارية رُصدت سابقا ولم تُستهلك بالكامل.

«نسعى لعرض في متناول أكبر عدد ممكن»
وقال رئيس مجموعة «إيكيا» السويدية بفرعها الفرنسي يوهان لوريل لوكالة فرانس برس «نحن نستثمر في المواقع الحالية وفي مواقع جديدة أيضا من أجل جعل عرضنا في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص» مع تسريع جهود التنمية المستدامة.

وأوضح ييسبر برودين، رئيس شركة «إينغكا» القابضة التي تضم معظم متاجر إيكيا وتمثل أكثر من 90% من إجمالي حجم المبيعات، أن فرنسا هي «ثالث أكبر أسواقنا» في العالم، و «نعتقد أننا يمكن أن ننمو أكثر فيها».

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وتخطط الشركة المصنعة للأثاث التي يعمل فيها 12 ألف موظف في فرنسا، لافتتاح مركز لوجستي جديد في تولوز في العام 2024، فضلا عن موقع مماثل في ليماي (بمنطقة إيفلين الفرنسية) العام 2026.

وقال لوريل «ليس لدينا أرقام اليوم لكننا سنفتح مواقع لوجستية جديدة وهذا على الأرجح سيجلب زملاءَ جددا».

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