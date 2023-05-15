الانتخابات التركية تهبط بالليرة قرب أدنى مستوى لها خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت الليرة التركية صوب أدنى مستوى لها في شهرين، وبالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت، أمس الأحد، وسط توقعات بتوجه الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة.

وكشفت النتائج شبه الكاملة أن إردوغان لم يحقق نسبة 50% المطلوبة زائد صوت واحد، وبالتالي سيكون هناك جولة إعادة. وذكرت «الأناضول» أن الرئيس التركي إردوغان حصل على 49.35 من الأصوات، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 45.0% بعد فرز 98% من الأصوات.

سعر الليرة التركية اليوم

هبطت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تقلص بعض خسائرها وتصل إلى 19.6570 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل نوفمبر، حيث تتراجع الآن بنسبة 0.5% أمام الدولار الأمريكي، وفق موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز

مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%

الليرة التركية عند أدنى مستوى منذ ديسمبر.. والأتراك يحتمون بالذهب

وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه المستويات بعيدة عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل مارس. وعلى الجانب الآخر، سجلت الليرة أمام اليورو مستوى 21.3662، بتراجع بلغت نسبته حوالي 0.7%. وهبطت الليرة التركية بنحو 5% منذ بداية العام، كما أنها فقدت نحو 95% من قيمتها على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.

وقال العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية الاستراتيجية هاكان أكباس «ربما يكون الأسبوعان المقبلان أطول أسبوعين في تاريخ تركيا وسيحدث الكثير. أتوقع انهيارا واضحا لبورصة إسطنبول والكثير من التقلبات للعملة».