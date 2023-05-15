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أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 07:33 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أميركا والصين
مصفاة نفط شرق العاصمة اليابانية طوكيو، 12 نوفمبر 2021، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود من أكبر مستهلكين للنفط عالميًا، الولايات المتحدة والصين، ما قلص من التأثير الإيجابي لأي تخفيضات من جانب «أوبك بلس».

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 62 سنتا، أو 0.84%، إلى 73.55 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 69.48 دولار للبرميل، منخفضًا 56 سنتا، أو 0.8%، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي الأسبوع الماضي، انخفض كلا المعيارين للأسبوع الرابع على التوالي، وهو أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ سبتمبر العام 2022، بسبب القلق من أن الولايات المتحدة قد تدخل في ركود بسبب «خطر كبير» من تعثر تاريخي في سداد الديون السيادية خلال الأسبوعين الأولين من يونيو المقبل.

ارتفاع قيمة الدولار
وسعى المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تعزيز العملة وجعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويشير المحلل لدى «آي جي» توني سيكامور إلى أن المعنويات في سوق الطاقة انخفضت «مع عودة النشاط الاقتصادي غير المتكافئة في الصين عقب تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، والمخاوف من أن الولايات المتحدة تواجه تباطؤًا في النمو».

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