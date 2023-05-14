نقابة عمال السكك الحديدية تتراجع عن إضراب في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت نقابة عمال السكك الحديد الألمانية «إي في جي»إضراباً وطنياً للقطارات كان من المقرر أن يبدأ مساء اليوم الأحد احتجاجاً على تدني الأجور، بعد اتفاق مع شركة السكك الحديد «دوتشه بان» لاستئناف المفاوضات.

وقالت شركة «دوتشه بان» العامة في بيان «جرى تجنب الإضراب، ويمكن لملايين المستخدمين أن يتنفسوا الصعداء». ووافقت الشركة ونقابة عمال السكك الحديد على حل وسط اقترحته المحكمة التي رفعت إليها إدارة «دوتشه بان« دعوى ضد الإضراب. وتوقعت الشركة في البيان أن يعود الطرفان «بسرعة» و«بطريقة بناءة» إلى طاولة المفاوضات، مع الرغبة في التوصل إلى اتفاق «قريباً» هذه المرة.

«دوتشه بان» توقعت اضطرابات

وتوقعت «دوتشه بان» حصول اضطرابات بسبب تعقيدات قد تواجه إعادة جدولة حركة المرور بكاملها في اللحظة الأخيرة، بحلول مساء الأحد. وأدى إضراب عمال السكك الحديد لمدة 24 ساعة، في نهاية مارس وفي أبريل، إلى شل حركة القطارات في أكبر اقتصاد في أوروبا، ما أثر بشكل كبير على «دوتشه بان».

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة سنة للعمال، أو بزيادة الراتب بقيمة 650 يورو شهرياً كحد ادنى. وتؤكد «دوتشه بان» أنها تقترح زيادة في الرواتب بنسبة 10% بالإضافة إلى مكافأة لتعويض التضخم، لكن المناقشات متعثّرة خصوصاً بسبب رواتب عمال السكك الحديد الأكثر ضعفاً.

وتمثل نقابة «إي في جي» (EVG) نحو 230 ألف موظف في خمسين شركة نقل تقريباً في البلاد، أهمها شركة دوتشه بان. وتباطأ التضخم في أبريل في ألمانيا مسجلاً 7,2 بالمئة مقارنةً بالذروة التي بلغها في أكتوبر الماضي عند 8,8 بالمئة، إلا أنه ما زال مرتفعاً جداً. وفي الأشهر الماضية نفذ عمال في مختلف القطاعات إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.