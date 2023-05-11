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نقابة ألمانية تدعو الى إضراب ليومين في شبكة السكك الحديد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 10:49 صباحا
نقابة ألمانية تدعو الى إضراب ليومين في شبكة السكك الحديد
قطارات متوقفة في المحطة الرئيسية في إيسن بغرب ألمانيا، بسبب إضراب عمال السكك الحديد، 21 أبريل 2023. (أ ف ب)
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أعلنت نقابة عمال السكك الحديد الألمانية «آي في غي»، الخميس، أن موظفي النقل مدعوون من جديد إلى إضراب من مساء الأحد حتى مساء الثلاثاء للضغط على المفاوضات بشأن الأجور في إطار من التضخم المرتفع جدا.

وهو الإضراب الثالث لعمال السكك الحديد في ألمانيا منذ نهاية مارس. وقال مسؤولون نقابيون خلال مؤتمر صحفي إن التحرك سيبدأ مساء الأحد عند الساعة 22:00 (20:00 ت غ) وسينتهي ليل الثلاثاء- الأربعاء بسبب «عدم حصول تقدم كبير» في المحادثات مع أرباب العمل، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذا الإضراب هو الأحدث في سلسلة من التحركات التي شهدتها السكك الحديد الألمانية في إطار خلاف متصاعد بين النقابة والإدارة. وقالت نائبة رئيس نقابة «آي في جي» كوزيما إينغنشاي: «لقد نفد صبر العمال الآن». وأضافت: «نحن مضطرون للأضراب لمدة 50 ساعة لإظهار مدى خطورة الوضع».

- حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في ألمانيا وسط مطالب بزيادة الأجور

زيادة أجور عمال السكة الحديد
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12% لمدة سنة للعمال الذين تمثلهم مع رفع كحد ادنى بقيمة 650 يورو شهريا.

ورفض الاتحاد العرض الأول الذي قدمته «دويتشه بان» بزيادة خمسة بالمئة على خطوتين، تغطي 27 شهرا إضافة الى «علاوة تضخم» تبلغ 2500 يورو.

سجل التضخم تباطؤا طفيفا في ألمانيا في الأشهر الماضية لكنه بقي مرتفعا جدا في أبريل على نسبة 7.2%. وفي الأشهر الماضية نفذ عمال في مختلف القطاعات إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة.

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