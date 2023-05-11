أسعار النفط تنتعش بعد زيادة الطلب على الوقود في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن هبطت بأكثر من دولار للبرميل أمس، مدعومة ببيانات تظهر زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 56 سنتا أو 0.7% إلى 76.97 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 53 سنتا بارتفاع 0.7% إلى 73.09 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وعزز انخفاض حاد من المتوقع في مخزونات «البنزين» في الولايات المتحدة الأسعار، ما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل في البلاد، بينما ظل المستثمرون حذرين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في إثارة مخاوف الركود.

وقال محلل السوق في «آي جي»، إيب جين رونج: «تمكنت أسعار خام برنت من استعادة بعض ثباتها أخيرًا من الظروف الفنية السابقة في ذروة البيع، لكن التقدم قد توقف إلى حد ما مع وجود توترات مصرفية (عالمية) لم تحل».

توقعات بمالمحافظة على أسعار فائدة أعلى

وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل الماضي، ما يزيد من احتمال أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة أعلى، ما قد يكون له تأثير سلبي على خفض الطلب على النفط.

في غضون ذلك، تراجعت مخزونات «البنزين» الأميركية 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يزيد كثيرًا عن توقعات المحللين البالغة 1.2 مليون برميل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.