النفط يتراجع مع ارتفاع مخزونات النفط الأميركية.. خام برنت بـ76.75 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منهية ارتفاعًا استمر ثلاثة أيام، حيث أثار ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأميركية مخاوف بشأن الطلب، وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية، لقياس قرار المعدل التالي في أكبر دولة مستهلكة للنفط.
ونزل خام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 76.75 دولار للبرميل في الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.9% إلى 73.04 دولار، وفق وكالة «رويترز».
وفي إشارة محتملة لضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل، حسبما أفاد معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، وفقًا لمصادر السوق.
وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بشأن تراجع مخزونات الخام بمقدار 900 ألف برميل وانخفاض 1.2 مليون برميل في مخزونات البنزين. من المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط، اليوم الأربعاء.
تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط
وأدت الزيادة المفاجئة في مخزون الولايات المتحدة إلى جانب انخفاض واردات النفط الخام ونمو الصادرات الضعيفة في الصين في أبريل إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.
تنتظر السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) لشهر أبريل المقرر صدوره اليوم الأربعاء. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، على الرغم من أن البنك المركزي الأميركي قد تخلى عن التوجيه بشأن الحاجة إلى زيادات في المستقبل.
وتنتظر السوق أيضًا التقرير النفطي الشهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والمقرر غدا الخميس، بحثا عن أدلة على ما إذا كانت المنظمة وحلفاؤها سيحتاجون إلى خفض الإنتاج مرة أخرى لدعم الأسعار.
واتفقت «أوبك» وحلفاؤها، المعروفة باسم «أوبك +»، الشهر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا من مايو حتى نهاية العام. وذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الطاقة الروسية قالت إن خفض إنتاج النفط في البلاد كاد يصل إلى المستويات المستهدفة في أبريل.
وأبلغت المملكة العربية السعودية، التي تعهدت بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو، المشترين في آسيا بأنها ستورد كميات النفط الخام الكاملة المطلوبة لشهر يونيو. وقالت مصادر إن بعض المصافي الصينية ربما طلبت كميات أقل من الإمدادات، الأمر الذي سيساعد أكبر مصدر للنفط في العالم على تحقيق هدف خفض الإنتاج.
كانت الأسواق تراقب أيضًا الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار، خوفًا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.
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