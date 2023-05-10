فشل الاتفاق بين بايدن وماكارثي حول أزمة رفع سقف الدين الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن ماكارثي عدم التوصل لأي اتفاق في اجتماع مع الرئيس جو بايدن حول أزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة.

ولدى مغادرته البيت الأبيض بعد اجتماع شارك فيه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قال ماكارثي إن أي تقّدم لم يتم إحرازه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الإثنين: «من الواضح أنّ الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين». وأشار مصدر قريب من الملف إلى أنها عقدت لقاء مع مدراء شركات أميركيين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ «الجمهوريين في مجلس (النواب) يصنعون أزمة من لا شيء»، داعية إياهم إلى رفع سقف الدين الشهير «من دون قيد أو شرط».

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تخفيضات في الميزانية

ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية. وقال حوالى أربعين عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع «لن نصوّت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي».

هذا المأزق السياسي وإن لم يكن غير مسبوق، إذ سادت شكوك حول إمكانية رفع سقف الدين في عهد الرئيس باراك أوباما، يثير الكثير من التقلّبات في الأسواق.

صباح الثلاثاء افتتحت بورصة وول ستريت على تراجع، وأشار مركز الأبحاث الاقتصادية «أوكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة إلى أن المستثمرين «يتجنّبون الديون الأميركية التي تستحق في يونيو ويوليو وأغسطس».

وتجري عمليات «مبادلة مخاطر الائتمان السيادية»، وهي اتفاقات مبادلة مالية يعوض فيها البائع المشتري في حال عدم سداد القرض أو غيرها من حالات الائتمان، عند أعلى مستوياتها التاريخية في مؤشر يدل على قلق متزايد في عالم المال.

خطر التخلّف عن السداد

ويحذّر مستشارو بايدن الاقتصاديون من أن التخلف عن السداد قد يتسبب في خسارة ثمانية ملايين وظيفة ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ستة في المئة.

منذ أن وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية للسماح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة. ولكن كما قالت يلين الإثنين، سيجري استنفاد هذه الإجراءات قريبًا.

ومن أجل إبعاد خطر التخلّف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج جو بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود أغلبية كافية لدى الديموقراطيين في المجلس.