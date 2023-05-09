باكستان تشتري النفط الروسي وتتطلع إلى تنوع في مجال الطاقة الخضراء

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت باكستان بشراء النفط الروسي من أجل مواجهة أزمة اقتصادية عميقة، غير أن وزير النفط الباكستاني يقول إن المستقبل يكمن في التنوع، خصوصًا في مجال الطاقة الخضراء.

ويزور الوزير مصدق مالك الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الشركات والحكومة، التي قادت جهودًا عالمية لخنق صادرات النفط الروسية التي تساعد في تمويل غزوها لأوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وأكد مالك أنه جرى تقديم أول طلبية للنفط الروسي التي ستصل باكستان خلال أسبوع، وبعد ذلك ستقوم إسلام أباد بتقييم الكمية التي سيجري استيرادها في المستقبل.

مصادر أرخص للطاقة

وقال «بناء على النتائج، سنمضي قدمًا ونرى في أي جزء من محفظتنا يمكننا استخدام الطاقة الروسية». وردًا على سؤال عما إذا كانت باكستان ستسعى للحصول على مزيد من الواردات الروسية، قال «إذا حصلنا اليوم على مصادر أرخص للطاقة، فسنذهب إلى هناك».

تواجه باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، نقصًا مزمنًا في الطاقة وتستورد 84 في المئة من منتجاتها النفطية، معظمها من السعودية والإمارات العربية المتحدة الحليفتين في الخليج.

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وقال مالك إن باكستان اعتمدت الشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أن تعاملاتها الأولية مع موسكو كانت أقل بكثير من تلك التي تجريها دول أخرى، خصوصًا الصين والهند جارة باكستان، التي ألقى شراؤها للنفط الروسي بظلاله على علاقة نيودلهي الجيدة مع واشنطن.

وأضاف «لم نواجه أي مشاكل، سواء مع الولايات المتحدة أو مع أي دولة أخرى». كما أشار إلى أن «العديد من الدول تحصل بشكل مشروع على الطاقة من روسيا». وأكد أن حصة باكستان «قطرة صغيرة، ولكنها تساعد».

صادرات النفط الروسية تقفز إلى أعلى مستوى

قفزت صادرات النفط الروسية في مارس إلى أعلى مستوى لها منذ بدء غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام، على الرغم من التخفيضات الأوروبية في المشتريات، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، وذلك في وقت تشتري الصين والدول النامية هذا النفط بأسعار مخفضة.

لكن إيرادات روسيا كانت لا تزال أقل بشكل ملحوظ، مع سعي مجموعة الدول السبع الصناعية إلى فرض سعر أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتفهم «الضغط الذي تواجهه الحكومات لتأمين وقود بأسعار معقولة»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن روسيا أظهرت أنها «ليست موردًا موثوقًا به للطاقة». وأضاف «نأمل أن تتمكن الدول من الاستفادة من سقف أسعار النفط لشراء النفط الروسي بسعر أقل».

البحث عن دعم أخضر

أعرب مدير معهد جنوب آسيا في «مركز ويلسون» مايكل كوغلمان عن اعتقاده أن هناك إجماعًا واسع النطاق في واشنطن على أن «هذا وضع انتهازي حيث باكستان في أمس الحاجة إلى النفط الرخيص» ومختلف بشكل جوهري عن علاقة الهند التاريخية مع روسيا.

وقال كوغلمان «أشعر بأن إسلام أباد في حالة صعبة لدرجة أنها لن تخاطر باستعداء الولايات المتحدة، بالنظر إلى تأثير واشنطن على المؤسسات المالية الدولية الرئيسية التي تُعتبر مهمة لباكستان في الوقت الحالي».

وتسعى باكستان، التي تخشى انهيار اقتصادها، إلى الحصول على حصة جديدة من خطة الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات دائمة بينها خفض الدعم، مع دفع رئيس الوزراء شهباز شريف الى اتخاذ خطوة غير شعبية برفع أسعار الوقود.

وقال مالك إنه تحدث الى الشركات الأميركية بشأن شراء الغاز المسال الصخري، وتحديث المصافي الباكستانية ومنشآت التخزين، واستكشاف النفط والغاز البحريين وبدء الحفر الأفقي، وهي طريقة لم تستخدمها البلاد بعد.

توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة

ولكن مالك أشار أيضًا إلى أن محادثاته مع الولايات المتحدة ستتطرق إلى الحصول على دعم للطاقة الخضراء، بما يتماشى مع هدف باكستان المتمثل في توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2030، بينها خطة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل على نطاق واسع.

وتعد باكستان واحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، إذ غمرت الفيضانات العام الماضي ثلث البلاد. وأفادت دراسة أجراها البنك الدولي في العام 2020 بأنه كان يمكن لباكستان تلبية كل الطلبات على الكهرباء في ذلك الوقت، عبر تخصيص 0.071% فقط من أراضيها للطاقة الشمسية.

كذلك، وعد مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات خلال زيارة قام بها إلى باكستان في مارس، بدعم الولايات المتحدة لأهداف الطاقة المتجددة. وقال مالك «من الناحية الاستراتيجية، من الواضح جدًا بالنسبة الينا أن مستقبل أمن الطاقة يكمن في الطاقة الخضراء».