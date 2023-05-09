أسعار النفط تنخفض وسط ترقب لبيانات التضخم في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض المكاسب القوية في الجلستين السابقتين، بينما ظلت السوق حذرة قبل صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أبريل الماضي، التي ستكون أساسية في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن سعر الفائدة. .

ونزل سعر خام برنت 30 سنتا أو 0.4% إلى 76.71 دولار وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4% ليتداول عند 72.90 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وقال كبير محللي الطاقة في بنك «DBS» سوفرو ساركار، «الحذر يسود السوق اليوم قبل صدور بيانات التضخم، مع انخفاض أحجام التداول»، ومن المقرر صدور أرقام تضخم الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل غدا الأربعاء.

توقعات بتوقف رفع أسعار الفائدة في أميركا

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فيما قد يكون الارتفاع الأخير مع بدء الضغط التضخمي في التراجع، وفق «رويترز».

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الإثنين الماضي أن المستهلكين الأمريكيين توقعوا الشهر الماضي انخفاضًا طفيفًا في التضخم في غضون عام.