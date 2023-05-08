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إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب إفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 03:16 مساء
إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب إفريقيا
صورة وزعتها شركة مونجاسا تُظهر سفينة «مونجاسا ريفورمر»
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أُنقذ في نيجيريا، ستة من أفراد طاقم ناقلة نفط دنماركية، خطفهم قراصنة قبالة سواحل الكونغو في أواخر مارس، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة الإثنين.

وتعرضت السفينة «مونجاسا ريفورمر»، التي ترفع علم ليبيريا، لهجوم قراصنة في 25 من مارس وكان على متنها 16 بحارا، ولم يكن أي من أفراد الطاقم دنماركيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأنقذت السفينة البالغ طولها 135 مترا على يد البحرية الفرنسية قبالة سواحل ساو تومي إي برينسيبي في خليج غينيا، وقال الطاقم إن 6 من أفراده تعرضوا للخطف.

وأوضحت شركة مونجاسا في بيان «تم استعادة كل أفراد الطاقم الستة الذين تعرضوا للخطف من ناقلة النفط مونجاسا ريفورمر من موقع لم يعلن عنه في نيجيريا»، ولم توضح الشركة إن كان جرى دفع فدية من عدمه.

- تحديد موقع ناقلة نفط دنماركية هاجمها قراصنة في خليج غينيا

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندريس أوستيرغارد، إنهم «في حالة صحية جيدة نسبيا نظرا للظروف الصعبة التي مروا بها في الأسابيع الخمسة الماضية»، مضيفا «خضعوا جميعا لفحوص طبية ويتم الآن إعادتهم إلى بلدانهم للم شملهم مع عائلاتهم».

أنشطة قرصنة منذ سنوات
ولم تعلن الشركة مالكة السفينة عن الهجوم، إلا الثلاثاء بعد ثلاثة أيام على فقدان الاتصال بالطاقم.

ويمثل خليج غينيا ممرا بحريا مهما بالنسبة للبلدان الغنية بالمحروقات، ويمتد على 5700 كيلومتر بين السنغال وأنغولا، ويشهد منذ عدة سنوات أنشطة قرصنة.

لكن الهجمات تراجعت مؤخرًا بفضل الجهود المشتركة للدول الساحلية والدول الأوروبية.

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