«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج الفردي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنّ تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، يمكن أن يقدم دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي في القارة، ويسهم في مواجهة تحديات مثل تغيّر المناخ.

ورأى التقرير الجديد للصندوق، أن إصلاح مشهد السياسات التجارية «المجزّأ»، وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في أفريقيا، يمكن أن يسهما في زيادة بعض التدفقات التجارية بين الدول الأفريقية بأكثر من 50%، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد تكون الانعكاسات الاقتصادية مهمّة، إذ توقع تقرير صندوق النقد أن تسهم توصياته في زيادة الإنتاج الحقيقي للفرد في الدول الأفريقية في المعدّل «بأكثر من 10%».

إصلاحات إضافية للبيئة التجارية

ويتطلّب تحقيق هذا التقدم الاقتصادي تطبيقا أفضل لاتفاقية التجارة الحرّة للعام 2018 المعروفة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والتي تغطي مساحة يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي فيها ثلاثة تريليونات دولار 2022.

وقال صندوق النقد إن إحداث تغيير كهذا يتطلب أيضا إصلاحات إضافية للبيئة التجارية الحالية في القارة، في قطاعات مثل النقل والبنى التحتية للحدود.

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وحسب التقرير، فإنّ «دمج التجارة الإقليمية سيصبح محرك الاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق وظائف في بيئة دولية متغيّرة».

وتشير أبحاث أجريت على مقترحات مماثلة إلى أنها ستساعد في إنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص في أفريقيا من براثن الفقر الشديد، حسب صندوق النقد.