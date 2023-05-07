  • Alwasat News
Atwasat

«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج الفردي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:54 صباحا
«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج الفردي
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، 26 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبر صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنّ تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، يمكن أن يقدم دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي في القارة، ويسهم في مواجهة تحديات مثل تغيّر المناخ.

ورأى التقرير الجديد للصندوق، أن إصلاح مشهد السياسات التجارية «المجزّأ»، وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في أفريقيا، يمكن أن يسهما في زيادة بعض التدفقات التجارية بين الدول الأفريقية بأكثر من 50%، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد تكون الانعكاسات الاقتصادية مهمّة، إذ توقع تقرير صندوق النقد أن تسهم توصياته في زيادة الإنتاج الحقيقي للفرد في الدول الأفريقية في المعدّل «بأكثر من 10%».

إصلاحات إضافية للبيئة التجارية
ويتطلّب تحقيق هذا التقدم الاقتصادي تطبيقا أفضل لاتفاقية التجارة الحرّة للعام 2018 المعروفة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والتي تغطي مساحة يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي فيها ثلاثة تريليونات دولار 2022.

وقال صندوق النقد إن إحداث تغيير كهذا يتطلب أيضا إصلاحات إضافية للبيئة التجارية الحالية في القارة، في قطاعات مثل النقل والبنى التحتية للحدود.

- صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام

وحسب التقرير، فإنّ «دمج التجارة الإقليمية سيصبح محرك الاقتصادات في القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق وظائف في بيئة دولية متغيّرة».

وتشير أبحاث أجريت على مقترحات مماثلة إلى أنها ستساعد في إنقاذ ما بين 30 و50 مليون شخص في أفريقيا من براثن الفقر الشديد، حسب صندوق النقد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20

شاهد: رودريغو يقود ريال مدريد إلى لقب كأس إسبانيا الـ20
مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين

مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات الأسبوع الخامس من دورينا

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات الأسبوع الخامس من دورينا
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون (1-1)
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية

رئيس «فاغنر» يطلب من موسكو تسليم مواقع مجموعته في باخموت لقوات قديروف الشيشانية
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهاء إضراب موظفي القطاع العام في كندا
انتهاء إضراب موظفي القطاع العام في كندا
الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى دمشق وتأكيد ثنائي على التعاون في مرحلة إعادة الإعمار
الرئيس الإيراني يختتم زيارته إلى دمشق وتأكيد ثنائي على التعاون في...
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
أرباح «آبل» وشركات التكنولوجيا العملاقة خلال 2023 تتخطى التوقعات
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى 3.4%
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى ...
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
المزيد
«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج الفردي
«صندوق النقد»: تحسين الاندماج التجاري في أفريقيا يرفع الناتج......
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في الهند
القضاء الفرنسي يحقق في شبهات فساد تستهدف «تاليس للأسلحة» في ......
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030
ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية ......
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع إلى 3.4%
سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع.. والبطالة تتراجع......
المزيد