ألمانيا تدرس تحديد سقف لسعر الكهرباء للقطاع الصناعي لغاية 2030

القاهرة - بوابة الوسط

تدرس برلين تثبيت أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة من خلال دعم نفقاتها بعدما تضرّر هذا القطاع من ارتفاع التكاليف، وذلك وفقًا لخطة جرى الكشف عنها اليوم الجمعة لكنّها لا تحظى بإجماع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت وثيقة عمل صادرة عن وزارة الاقتصاد والمناخ أنّ خطة التسعير تقصي بتثبيت تعرفة حوالى «80% من كهرباء» الشركات «الأكثر استخداماً للطاقة والعاملة على المستوى الدولي، عند ستة سنتات للكيلوواط ساعة».

أهداف الخطة الألمانية لأسعار الكهرباء

وتهدف هذه الخطة إلى «الحفاظ على (القدرة) التنافسية» للقطاعات الحيوية لأكبر اقتصاد في أوروبا، مثل الكيماويات والورق والزجاج والصلب، وهي قطاعات مهدّدة بالانتقال إلى الخارج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، بحسب الوزارة.

وأوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحافة أنّ «أسعار الكهرباء تنخفض، لكنّها ستبقى في السنوات المقبلة تساوي ضعفين أو ثلاثة أضعاف مستواها ما قبل الحرب في أوكرانيا».

تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا

وتأثرت ألمانيا بشكل كبير بارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب بدء الحرب في أوكرانيا لأنّ جزءاً من نموذجها الاقتصادي كان قائماً على إمدادات الغاز الروسي الرخيص والتي توقفت جرّاء النزاع، بحسب «فرانس برس».

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ووضعت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس العام الماضي سقفاً لأسعار الطاقة للأفراد والشركات، من المفترض تطبيقه حتى منتصف العام 2024.

وأجّجت تدابير اتخذتها برلين لكبح ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وكانت في صلب خطة بقيمة 200 مليار يورو أقرّتها الحكومة العام الماضي، انتقادات بعض شركائها الأوروبيين الذين ندّدوا بمنافسة غير عادلة.

انتقادات حكومية لخطة تحديد سقف لأسعار الكهرباء

ودافع هابيك عن الخطة الجديدة، مؤكّداً أنّها ستوفّر فترة من الاستقرار للقطاعات الصناعية الأكثر عرضة للتهديدات إذ إنّ هذه القطاعات تضطر إلى القيام باستثمارات ضخمة للحدّ من انبعاثات الكربون. لكن مشروع الوزير الألماني يتعرّض لانتقادات داخل الحكومة نفسها، وفق «فرانس برس».

واعتبر وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر هذا الأسبوع أنّ الفكرة «ليست ذكية»، وأعرب عن قلقه بشأن «دعم باهظ الثمن». في حين قال المستشار أولاف شولتس «لا ينبغي أن يعتمد الاقتصاد على الدعم على المدى الطويل».

تكلفة خطة تحديد سقف لأسعار الكهرباء

وستكلّف الخطة بأكملها ما بين «25 و30 مليار يورو»، وفقًا لوزارة الاقتصاد التي تقترح اقتطاع هذا المبلغ من 200 مليار يورو أفرج عنها العام الماضي.

ويحدّد سقف أسعار الكهرباء للشركات حالياً عند 13 سنتًا، أي ضعف سعر التعرفة الثابتة الواردة في خطة الوزارة. بينما بلغ متوسط سعر الكهرباء للوحدات غير السكنية 18 سنتًا للكيلوواط ساعة من دون احتساب الضرائب في النصف الثاني من العام 2022، مقارنة بأقل من 10 سنتات قبل العام 2021، وفقًا لوكالة «ديستاتيس» للإحصاء.