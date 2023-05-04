الصادرات الألمانية تسجل تراجعًا حادًا في مارس

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس مقارنة بالشهر السابق، في علامة على ضعف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الفدرالية (ديستاتيس) أن ألمانيا صدَّرت سلعًا بقيمة 129 مليار يورو في مارس، بانخفاض 5,2% عن فبراير. ويأتي هذا الانخفاض بعد شهرين متتاليين من النمو، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما تراجعت الواردات خلال مارس بنسبة 6,4% إلى 113 مليار يورو، مما أدى إلى فائض تجاري مقداره 16,7 مليار يورو على أساس شهري.

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انخفض الطلب على السلع الألمانية

وانخفض الطلب على السلع الألمانية في كل القطاعات مع تراجع صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6,2%. والأمر الأكثر إثارة للقلق انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي سوق رئيسية لأوروبا، بنسبة 10,9%.

وبشكل عام، انخفضت نسبة الصادرات الألمانية إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 4%.

ونشرت ألمانيا الجمعة الماضي بيانات رسمية تظهر نموًا ثابتًا في الربع الأول من العام رغم التوقعات بانتعاش طفيف. وكان محلّلون قد حذّروا من أن تباطؤًا في الولايات المتحدة قد يضر بأكبر اقتصاد في أوروبا.