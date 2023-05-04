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«المركزي الأوروبي» يرفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 06:53 مساء
«المركزي الأوروبي» يرفع معدل الفائدة ربع نقطة مئوية
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت الخميس 4 مايو 2023 (أ ف ب)
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أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن رفع الفائدة بنسبة ضئيلة على وقع ارتفاع كلفة الإقراض، لكنه قال إن توقعات التضخم لا تزال «عالية لفترة طويلة».

وهذه سابع زيادة على التوالي لمعدلات الفائدة في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع اليومية. غير أن مجلس حكام البنك المؤلف من 26 عضوًا قرر تخفيض الزيادة إلى ربع نقطة مئوية مقارنة بنصف نقطة مئوية في المرّات السابقة.

وبينما بقي ارتفاع الأسعار أعلى من الهدف المحدد للبنك بنقطتين مئويتين، فإن التضخم الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب، باستثناء أسعار الطاقة والسلع الغذائية المتقلبة، قد يكون بصدد التراجع فيما بدأت تداعيات الارتفاع بالظهور.

- لاغارد متفائلة بتحسن اقتصاد منطقة اليورو خلال 2023

«المركزي الأوروبي»: توقعات التضخم لا تزال عالية
ولم يذكر البنك المركزي الأوروبي في بيانه، أي التزام بمزيد من قرارات رفع معدل الفائدة، لكنه قال إنه سيواصل اتخاذ «مقاربة ترتكز على البيانات»، ولا يُعتقد أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من اتخاذ مثل تلك القرارات، حيث لفت إلى أن «توقعات التضخم لا تزال عالية لفترة طويلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «القرارات المستقبلية ستضمن رفع معدلات السياسات إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 3%، وستظل عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضروريًا».

أعلى مستوى لسعر الفائدة على الودائع منذ 2008
وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي إلى 3,25%، وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وجاء قرار المركزي الأوروبي غداة إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن زيادته العاشرة على التوالي ورفع تكاليف الاقراض بربع نقطة، والتلميح إلى أنه قد يتوقف موقتًا عن زيادات إضافية. لكن الأسهم الأميركية أغلقت على انخفاض بعد أن استبعد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خفض أسعار الفائدة في 2023.

بدأ التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة في الارتفاع العام الماضي بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وخفضت شحنات الغاز إلى أوروبا مما أدى إلى أزمة طاقة.

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