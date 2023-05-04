«فولفو» تعلن إلغاء 1300 وظيفة إدارية لخفض التكاليف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة فولفو السويدية التي تملكها الصين، الخميس، أنها ستلغي 1300 وظيفة إدارية في السويد في محاولة لخفض التكاليف، محذّرة من أنها ستتخذ إجراءات مماثلة في عملياتها حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم روان في بيان، إن إجراءات خفض التكاليف التي اتُخذت العام الماضي بدأت «تؤتي ثمارها» لكن «من الواضح أننا نحتاج إلى القيام بالمزيد»، وفق وكالة «فرانس برس».

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3 تحديات أمام «فولفو»

وأضاف أن «الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة المنافسة، من المرجح أن تبقى تحديًا لصناعتنا لبعض الوقت». وأوضحت الشركة أن إلغاء الوظائف الإدارية يمثل حوالي 6% من موظفيها في السويد.

وفي حين يتعلق إعلان الخميس بالسويد فقط، قالت الشركة إنها «ستخفض التكاليف وتزيد الكفاءة عبر عملياتها العالمية خلال الأشهر المقبلة».

انخفاض الأرباح رغم ارتفاع المبيعات

في أواخر أبريل، أبلغت الشركة عن انخفاض في أرباح الربع الأول، رغم ارتفاع المبيعات، وقالت إنها «تقيم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات المستهدفة لخفض التكاليف».

من جهة أخرى، قالت الشركة التي تهدف إلى أن تصبح كهربائية بنسبة 100% بحلول العام 2030، إن خُمس السيارات التي بيعت في الربع الأول كان كهربائيًا.