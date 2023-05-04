«ميكروسوفت» تتيح محركها «بينغ» المعزز بالذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت مجموعة «ميكروسوفت»، الخميس، العمل بقائمة الانتظار لاختبار روبوت المحادثة وجعله متاحا لعموم المستخدمين رغم المخاوف في شأن الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من دمج مجموعة «ميكروسوفت» الذكاء الصناعي التوليدي في محرك البحث «بينغ» الخاص بها.

وقال نائب رئيس شركة المعلوماتية الأميركية العملاقة يوسف مهدي إن عدد مستخدمي «بينغ» النشطين يوميا تجاوز المئة مليون، وتضاعف عدد عمليات تثبيت تطبيقاته على الهاتف المحمول أربع مرات منذ دمج الذكاء الصناعي التوليدي فيه.

وأضاف في بيان أن حصة «بينغ» من السوق آخذة في التزايد نتيجة لذلك، وحصة متصفحنا «إدج» تنمو للربع الثامن تواليا.

ويُعَد الإقبال على «بينغ» بمثابة ثأر لـ«ميكروسوفت» على «غوغل» التي كانت السيطرة طوال سنوات لمحرك بحثها الذي يحمل اسمها ولمتصفحها «كروم»، وكانت السباقة كذلك في مجال الابتكار في الذكاء الصناعي.

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وبدأ خلال الشتاء الفائت سباق محموم بين الشركتين في مجال الذكاء الصناعي التوليدي، منذ أن طرحت «أوبن إيه آي» برنامجها «تشات جي بي تي» القادر على إنشاء كل أنواع النصوص بناء على طلبات المستخدم.

لكن تكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي والنجاح الذي حققته برامج «تشات جي بي تي» و«بينغ» و«بارد» من «غوغل» يثير أسئلة ومخاوف متنوعة، منها ما يتعلق بالملكية الفكرية أو بمخاطر المعلومات الخاطئة أو الاحتيال أو الاستعاضة عن العنصر البشري في وظائف كثيرة بالذكاء الصناعي.

ودفع ذلك السلطات في أوروبا والولايات المتحدة إلى السعي لإيجاد سبل لتنظيم هذا القطاع المزدهر.

وكانت «ميكروسوفت»، وهي المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي»، دمجت أحدث نموذج «تشات جي بي تي-4»، أحدث نموذج من برنامج المحادثة، في «بينغ»، مما حول البحث عبر الإنترنت إلى حوار مع روبوت محادثة.

وقال يوسف مهدي إنه في 90 يوما، أجرى زبائننا أكثر من 500 ألف محادثة، واستخدموا «بينغ» للحصول على إجابات عن شتى المواضع، بدءا من أفضل مكان لقضاء إجازة مع شخص لديه حساسية من حبوب اللقاح، وصولا إلى ملخص في شكل جدول للنشاط البركاني على الأرض في السنوات العشر الأخيرة.

أعلن مهدي عن تحسينات مختلفة تهدف إلى تحويل الواجهات الرقمية إلى نوع من مساعد طيار لمستخدمي الإنترنت. وبات في إمكان «بينغ» منذ مدة قصيرة إنشاء صور أيضا، وسيكون في وسع المستخدمين قريبا تقديم الطلبات إليه بالصور، للعثور على محتوى مشابه مثلا. أما على «إدج»، فستظل نافذة الدردشة مع «بينغ» نشطة أثناء التصفح، وسيتاح للمستخدمين الرجوع إلى دردشاتهم السابقة.