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للشهر السادس.. انخفاض معدل التضخم في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:38 صباحا
للشهر السادس.. انخفاض معدل التضخم في تركيا
متسوقون في إحدى الأسواق التاريخية للخضار والفاكهة في أنقرة، 19 أبريل 2023. (أ ف ب)
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انخفض معدل التضخم في تركيا مرة أخرى في أبريل، للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 43.68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

لكن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 2.39% خلال شهر، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء، موضحا أن التضخم بلغ 50.5% في مارس في الأشهر الـ12 الماضية بعدما ارتفع إلى 85.5% في أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن الأرقام الرسمية، حسب الوكالة، موضع تشكيك من الخبراء الاقتصاديين المستقلين من مجموعة الأبحاث حول التضخم، حيث إن ارتفاع أسعار الاستهلاك استقر على أكثر من الضعفين على 105.19% (مقابل 112.51% في مارس) في الأشهر الـ12 الماضية مع ارتفاع بنسبة 4.86% لأسعار الاستهلاك في أبريل.

- تباطؤ التضخم في تركيا في مارس إلى 50.51% بوتيرة سنوية
-  الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بعد خفض جديد لنسب الفائدة
- تراجع الليرة التركية مقابل الدولار مع ارتفاع مؤشر الثقة

نبأ سار لإردوغان قبيل الانتخابات
وهذا التباطؤ المستمر المعلن منذ نوفمبر يشكل نبأ سارا للرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في 14 مايو بعد 20 عاما في السلطة.

لكن مع وصول سعر العملة التركية صباح الأربعاء إلى 21.5 ليرة لليورو الواحد، فإن الشعور مختلف بين السكان، مما جعل سعر البصل وهو المكون الرئيسي في المطبخ الشعبي، مؤشرا على ارتفاع تكلفة المعيشة.

فقد وصل سعر البصل إلى ذروة غير مسبوقة إلى 30 ليرة تركية (1.40 يورو) للكيلوغرام الواحد. وكلفة المعيشة تشكل أيضا تحديا لمرشح المعارضة والخصم الرئيسي لإردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يرأس تحالفا مكونا من ستة أحزاب، ويحظى بنسبة تأييد جيدة في استطلاعات الرأي.

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