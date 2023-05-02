رفع الفائدة رغم مؤشرات تباطؤ التضخم في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، رفعا مفاجئا لنسب الفوائد، مبددا الآمال بإبقائها على حالها مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة إلى 3.85%، مبددا توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير إلى عدم تغييرها، وفق وكالة «فرانس برس».

وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر أبريل، أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 7% من 7.8% في ديسمبر، لكنه لا يزال فوق هدف البنك الذي يريدها أن تصل إلى بين 2 و3%.

أستراليا: التضخم تجاوز ذروته لكنه لا يزال مرتفعا جدا

وقال حاكم البنك المركزي فيليب لوي، إن التضخم «تجاوز ذروته»، لكنه لا يزال مرتفعا جدا، وأضاف: «نظرا إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف المحدد له ضمن جدول زمني معقول، اعتبر المجلس أن زيادة إضافية في أسعار الفوائد مبررة اليوم».

وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق «عامين» قبل أن يعود التضخم إلى مستوى مقبول، مشيرا إلى أنه قد يجرى رفع نسب الفوائد بشكل إضافي، وأوضح أن «تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي قد يكون مطلوبا لضمان عودة التضخم إلى هدفه في فترة معقولة، لكن ذلك سيكون رهنا بكيفية تطور الاقتصاد والتضخم».

تحديات أمام أستراليا لمواجهة التضخم

وأبقى الاحتياطي الاسترالي معدلات الفوائد على حالها في آخر اجتماع له في أبريل، منهيا سلسلة من عمليات رفع متتالية لعشر مرات. وقال لوي إن هذا الأمر أتاح للبنك تقييم وضع الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الرفع الأخير.

على غرار الدول الأخرى التي تحارب التضخم، تواجه أستراليا عملية توازن دقيقة لخفض الأسعار دون كبح النمو الاقتصادي والتسبب في ركود.

وتواصل المصارف المركزية في مختلف أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تفاقم مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.