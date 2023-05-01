  • Alwasat News
Atwasat

رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 11:05 مساء
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلقي كلمة أمام «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، في واشنطن، 30 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من بداية يونيو، وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: «أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ».

يلين تطالب الكونغرس بالتحرك
وأضافت وزيرة الخزانة «بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها».

في الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام «المفرط».

سقف الاقتراض الأميركي
وصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار في يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة. لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية

20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصرف «جي بي مورغان» يستحوذ على «فيرست ريبابليك»
مصرف «جي بي مورغان» يستحوذ على «فيرست ريبابليك»
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض...
المزيد
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
شركة صينية حكومية تستثمر ملياري دولار في مجمع لوجستي ضخم في ميناء بسريلانكا
شركة صينية حكومية تستثمر ملياري دولار في مجمع لوجستي ضخم في ......
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز المسال
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» ......
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف ......
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور...
المزيد