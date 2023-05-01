  • Alwasat News
Atwasat

«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز المسال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 05:39 مساء
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز المسال
شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية الإثنين توقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار لتزويد مجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث سنوات، في وقت تسعى الدول الأوروبية لإيجاد بدائل عن مصادر الطاقة الروسية.

وقالت «أدنوك للغاز» إنها ستقوم بموجب الاتفاقية «بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق تصدير مختلفة حول العالم». 

 الدول الأوروبية تنوع مصادرها من الطاقة
ووقعت «أدنوك للغاز»التابعة لمجموعة «أدنوك» المملوكة للحكومة الإماراتية الاتفاقية التي تتراوح قيمتها بين 1 و1.2 مليار دولار أميركي، مع شركة «توتال إنرجي غاز آند باور المحدودة» التابعة لـ«توتال إنرجي» الفرنسية وتتخذ من بريطانيا مقرًا لها. ولم يحدد البيان كميّات الغاز التي سيتّم تصديرها.

تسعى الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها من الطاقة وباتت تعتمد أكثر فأكثر على الغاز الطبيعي المسال كبديل عن الغاز الروسي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة
في يوليو 2022، وقعت مجموعتا «توتال إنرجي» وأدنوك «اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة»، خلال زيارة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس.

وفي سبتمبر الماضي، توصّلت ألمانيا الساعية لتنويع مصادرها من الطاقة إلى اتفاقية مهمة مع الإمارات الغنية بالنفط والغاز، تنص على تزويد البلد الخليجي الدولة الأوروبية بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023، وذلك خلال زيارة للمستشار اولاف شولتس إلى أبوظبي.

- اكتتاب «أدنوك للغاز» الإماراتية يجمع 2.5 مليار دولار
-  أسهم «أدنوك» الإماراتية ترتفع 25% بعد دقائق من بدء التداول في سوق أبوظبي

عام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبًا من الغاز الطبيعي، أي 1.4% من الإنتاج العالمي، وفقاً لإحصاءات شركة «بريتيش بتروليوم».

وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1.7% من حجم الصادرات العالمية، وفقاً لشركة الطاقة البريطانية العالمية. وتنشط مجموعة توتال الفرنسية في مجالي النفط والغاز في أبوظبي منذ 1939.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ...
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
مصرف «جي بي مورغان» يستحوذ على «فيرست ريبابليك»
مصرف «جي بي مورغان» يستحوذ على «فيرست ريبابليك»
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض...
المزيد
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» الفرنسية بالغاز المسال
«أدنوك للغاز» الإماراتية توقع اتفاقية لتزويد «توتال إنرجي» ......
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف ......
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور
إضراب جديد للممرضين في بريطانيا للمطالبة بتحسين الأجور...
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية
رغم علامات التباطؤ.. توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية...
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا
المركزي الأوروبي يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا...
المزيد