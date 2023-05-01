أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط مخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، ما قد يبطئ النمو ويضر بالطلب على الوقود، إضافة إلى تأثير بيانات التصنيع الصينية الضعيفة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يوليو 61 سنتا، أو 0.8%، عند 79.72 دولار للبرميل، في حين خسر خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 63 سنتا، بهبوط 0.8% أيضا، ليجري تداوله عند 76.15 دولار، حسب وكالة «رويترز».

توقعات رفع الفائدة في أميركا

ومن المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، وسبق أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس العام 2022 من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي بين 4.75% و5.00%.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول، حيث جرى تعويض تسارع الإنفاق الاستهلاكي من خلال تصفية الشركات للمخزونات تحسبا لضعف الطلب في وقت لاحق من هذا العام وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.