تباطؤ اقتصادي متوقع في سنغافورة خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، اليوم الأحد، أنه يترقب أن تسجل سنغافورة هذه السنة تباطؤا في النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته ستتجنب الانكماش، حسب وكالة «فرانس برس».

وغالبا ما يعتبر الأداء الاقتصادي لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مؤشرا على التوجه الاقتصادي العالمي، بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم.

يملك هذا المركز المالي أيضا أحد الموانئ الأكثر نشاطا في العالم، لأنه يربط بين آسيا وبقية أنحاء العالم.

وسجل اقتصاد سنغافورة في العام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6%، بعيدا جدا عن نسبة 8.9% التي سجلها في العام 2021.

توقعات للنمو بين 0.5% و2.5%

وتتراوح توقعات النمو لهذا العام التي وضعتها سلطة النقد في سنغافورة بين 0.5% و2.5%.

وأعرب لونغ عن أمله في أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام.

وحذر لونغ بالقول إن البيئة الخارجية لبلاده لا تزال متقلبة، وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة، مشيرا أيضا إلى مخاطر الركود في الغرب، حيث تُرفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم.

تهديدات تحيط بالنظام التجاري متعدد الأطراف

وأضاف أن النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوض بشكل متزايد، بسبب المشاعر القومية والحمائية التي تؤثر على التجارة والتعاون على المستوى الدولي.

من جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه على سنغافورة أن تتكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية.

وقال: «يجب تحويل صناعاتنا وتحسين قدراتنا الحالية وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية».