  • Alwasat News
Atwasat

تباطؤ اقتصادي متوقع في سنغافورة خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 12:18 مساء
تباطؤ اقتصادي متوقع في سنغافورة خلال 2023
سفن راسية في ميناء سنغافورة، 26 أبريل 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، اليوم الأحد، أنه يترقب أن تسجل سنغافورة هذه السنة تباطؤا في النمو الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته ستتجنب الانكماش، حسب وكالة «فرانس برس».

وغالبا ما يعتبر الأداء الاقتصادي لهذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مؤشرا على التوجه الاقتصادي العالمي، بسبب اعتماده على المبادلات مع بقية العالم.

يملك هذا المركز المالي أيضا أحد الموانئ الأكثر نشاطا في العالم، لأنه يربط بين آسيا وبقية أنحاء العالم.

وسجل اقتصاد سنغافورة في العام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6%، بعيدا جدا عن نسبة 8.9% التي سجلها في العام 2021.

توقعات للنمو بين 0.5% و2.5%
وتتراوح توقعات النمو لهذا العام التي وضعتها سلطة النقد في سنغافورة بين 0.5% و2.5%.

وأعرب لونغ عن أمله في أن يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام.

وحذر لونغ بالقول إن البيئة الخارجية لبلاده لا تزال متقلبة، وتشهد توترات جيوسياسية خطيرة، مشيرا أيضا إلى مخاطر الركود في الغرب، حيث تُرفع أسعار الفائدة باستمرار للحد من التضخم.

تهديدات تحيط بالنظام التجاري متعدد الأطراف
وأضاف أن النظام التجاري متعدد الأطراف يتقوض بشكل متزايد، بسبب المشاعر القومية والحمائية التي تؤثر على التجارة والتعاون على المستوى الدولي.

من جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه على سنغافورة أن تتكيف مع الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الناشئة والتكنولوجية.

وقال: «يجب تحويل صناعاتنا وتحسين قدراتنا الحالية وخلق قدرات جديدة مع دخولنا الأسواق النامية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان

انتخابات رئاسية في تركيا تأخذ طابع استفتاء على حكم إردوغان
مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية

مسؤول بـ«الهجرة غير الشرعية» يحذر من تضاعف النزوح عبر الحدود السودانية
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني

«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودا تجارية مرتبطة بالحبوب
أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودا تجارية ...
بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ريبابليك»
بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ...
2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023
2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023
كيف ردت فرنسا على خفض «فيتش» تصنيفها المالي؟
كيف ردت فرنسا على خفض «فيتش» تصنيفها المالي؟
ما هي تداعيات خفض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني؟
ما هي تداعيات خفض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف النمو العالمي
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف ......
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض...
المزيد
تباطؤ اقتصادي متوقع في سنغافورة خلال 2023
تباطؤ اقتصادي متوقع في سنغافورة خلال 2023...
تجار غزة يشكون من الرسوم الإضافية المفروضة من حماس على البضائع المستوردة
تجار غزة يشكون من الرسوم الإضافية المفروضة من حماس على ......
«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست ريبابليك»
«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست......
ما هي تداعيات خفض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني؟
ما هي تداعيات خفض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني؟...
كيف ردت فرنسا على خفض «فيتش» تصنيفها المالي؟
كيف ردت فرنسا على خفض «فيتش» تصنيفها المالي؟...
المزيد