«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست ريبابليك»

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت السلطات الأميركية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك «فيرست ريبابليك» الذي يعاني مشاكل منذ منتصف مارس، حسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة «فرانس برس»، مضيفا أنه من المتوقع تلقي عروض من بين أربع وست مؤسسات.

ويتعرض «فيرست ريبابليك» لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس. لكن المصرف فشل في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلا بعدما أكد، مساء الإثنين، أن عديد زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار. وقاد ذلك السلطات إلى التدخل في الملف، وفق «فرانس برس».

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في هذا السياق، تواصلت الوكالة المكلفة بضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على فيرست ريبابليك، حسب ما أفاد المصدر الوكالة الفرنسية، موضحا أن السلطات سمحت، الجمعة، لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد المعلومات المالية عن «فيرست ريبابليك».

ولم ترغب وكالة تأمين الودائع في التعليق على هذه المعلومات أو تأكيدها، كما لم يستجب الاحتياطي الفدرالي الأميركي ووزارة الاقتصاد لطلبات تعليق من وكالة فرانس برس.

وفق عديد وسائل الإعلام الأميركية، ستتولى وكالة تأمين الودائع في مرحلة أولى إدارة البنك الذي بلغت قيمة أصوله 233 مليار دولار في نهاية مارس. ثم ستقوم وكالة التأمين الفدرالية ببيع جزء من أصول البنك أو جميع أصوله بسرعة إلى مؤسسة أخرى. وحسب قناة «سي إن بي سي»، فإنه إذا سارت الصفقة بهذه الطريقة، فقد يجرى الإعلان عنها في وقت مبكر الإثنين.