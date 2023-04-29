  • Alwasat News
Atwasat

«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست ريبابليك»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 11:16 مساء
«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست ريبابليك»
واجهة مصرف "فيرست ريبابليك" في مدينة ساتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 20 مارس 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

طلبت السلطات الأميركية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك «فيرست ريبابليك» الذي يعاني مشاكل منذ منتصف مارس، حسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة «فرانس برس»، مضيفا أنه من المتوقع تلقي عروض من بين أربع وست مؤسسات.

ويتعرض «فيرست ريبابليك» لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس. لكن المصرف فشل في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلا بعدما أكد، مساء الإثنين، أن عديد زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار. وقاد ذلك السلطات إلى التدخل في الملف، وفق «فرانس برس».

- بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ريبابليك»

في هذا السياق، تواصلت الوكالة المكلفة بضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على فيرست ريبابليك، حسب ما أفاد المصدر الوكالة الفرنسية، موضحا أن السلطات سمحت، الجمعة، لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد المعلومات المالية عن «فيرست ريبابليك».

ولم ترغب وكالة تأمين الودائع في التعليق على هذه المعلومات أو تأكيدها، كما لم يستجب الاحتياطي الفدرالي الأميركي ووزارة الاقتصاد لطلبات تعليق من وكالة فرانس برس.

وفق عديد وسائل الإعلام الأميركية، ستتولى وكالة تأمين الودائع في مرحلة أولى إدارة البنك الذي بلغت قيمة أصوله 233 مليار دولار في نهاية مارس. ثم ستقوم وكالة التأمين الفدرالية ببيع جزء من أصول البنك أو جميع أصوله بسرعة إلى مؤسسة أخرى. وحسب قناة «سي إن بي سي»، فإنه إذا سارت الصفقة بهذه الطريقة، فقد يجرى الإعلان عنها في وقت مبكر الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسبانيا تفتح تحقيقا في احتمال دخول نفط روسي للبلاد عبر دول أخرى
إسبانيا تفتح تحقيقا في احتمال دخول نفط روسي للبلاد عبر دول أخرى
«مأزق سياسي».. «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
«مأزق سياسي».. «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودا تجارية مرتبطة بالحبوب
أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودا تجارية ...
بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ريبابليك»
بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ...
2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023
2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم.. يربح 30 مليون دولار في لحظات ويزيح ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف النمو العالمي
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف ......
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض...
المزيد
«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست ريبابليك»
«فرانس برس»: السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء «فيرست......
ما هي تداعيات خفض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني؟
ما هي تداعيات خفض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا الائتماني؟...
كيف ردت فرنسا على خفض «فيتش» تصنيفها المالي؟
كيف ردت فرنسا على خفض «فيتش» تصنيفها المالي؟...
2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023
2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023...
بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ريبابليك»
بعد انهيار أسهمه.. شبح انهيار «سيليكون فالي» يلاحق «فيرست ......
المزيد