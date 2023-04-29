2.9 مليار يورو صافي ربح «إيني» المعدل في الربع الأول من 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، أن «صافي الربح المعدل للمساهمين في الربع الأول من العام 2023، سجل 2.9 مليار يورو، والذي يظهر انخفاضا بنسبة 11٪ مقارنة بالربع الأول للعام 2022»، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار الهيدروكربونات وتأثير الضريبة على أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة»، بينما «خفف من وطأتها الأداء الصناعي القوي لأعمال (إيني)».

وقالت الشركة الإيطالية، التي وافق مجلس إدارتها على النتائج الموحدة للربع الأول من العام الجاري، إن «أداء المجموعة في الربع الأول من العام 2023 كان مدعومًا بقوة أعمال التنقيب والإنتاج، وغيرها من أنشطة المجموعة»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

إغلاق حسابات الربع الأول بأرباح معدلة

وأوضحت «إيني»، أنها أغلقت حسابات الربع الأول للعام الجاري بأرباح معدلة قبل خصم الضرائب، قدرها 5 مليارات يورو، والتي تظهر انخفاضًا هامشيًا مقارنة بالربع الأول للعام 2022 بنسبة 5٪، على الرغم من الانكماش الكبير لأسعار المواد الخام للطاقة (النفط بنسبة 20٪ والغاز الطبيعي بـ42٪).

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وبسب بيان الشركة، «كانت الزيادة بنسبة 30٪ في الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب مقارنة بالربع الرابع للعام 2022».