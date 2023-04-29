أوكرانيا تسلم السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين قيودا تجارية مرتبطة بالحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا السبت، أنها سلمت السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين فيها القيود التجارية «غير المقبولة» التي تفرضها البلاد وهي أحد حلفائها الرئيسيين في مواجهة الغزو الروسي، على المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في كييف أوليغ نيكولنكو، إن «مذكرة بشأن الوضع غير المقبول المرتبط بالقيود التجارية المفروضة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا» أرسلت إلى السفارة البولندية وكذلك إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في كييف، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها

وفي 15 إبريل الحالي، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده قررت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.

وتمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي، بحسب «فرانس برس».