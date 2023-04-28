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النشاط الاقتصادي الفرنسي يقاوم في الربع الأول.. لكن الصعوبات تتراكم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 07:54 مساء
النشاط الاقتصادي الفرنسي يقاوم في الربع الأول.. لكن الصعوبات تتراكم
تظاهرة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد. (أرشيفية: أ ف ب)
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سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي نموًا طفيفًا في الربع الأول من 2023 رغم التضخم الذي واصل التأثير سلبًا على استهلاك الأسر لكن الصعوبات قد تتفاقم في ما تبقى من السنة. 

بعد ارتفاع نسبته 2,6% في إجمالي الناتج المحلي في العام 2022 برمته، استمر النشاط بالمقاومة مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,2% في مطلع العام 2023 رغم التباطؤ الذي بدأ نهاية العام الماضي والإضرابات المتكررة احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد، وفق وكالة فرانس برس.

ورحب وزير الاقتصاد برونو لومير بـ«متانة» الاقتصاد الفرنسي الذي تستمر «أسسه بالصمود». وأضاف «تستمر الشركات في الاستثمار واستحداث فرص عمل ما يقربنا من هدف العمالة الكاملة».

ركود في الاستهلاك الفرنسي
بقي استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي، مستقرًا بين يناير ومارس مقارنة بنهاية العام 2022. وعوض التحسن في الإنفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم التراجع في استهلاك السلع -0,2% وخصوصًا في استهلاك المواد الغذائية -2,3% وهما مجالان زاد التضخم فيهما عن 10%.

وأوضح ماكسيم دارميه خبير الاقتصاد لدى «آليانز ترايد» لوكالة فرانس برس «عمومًا، نلاحظ استمرار الضعف الكبير. يواصل التضخم المرتفع تأثيره السلبي الواسع على استهلاك الأسر للمواد الغذائية».

وارتفع التضخم إلى 5,9% بمعدل سنوي في أبريل (بعد 5,7 % في مارس) وفق معهد Insee الذي ينسب هذا الأمر إلى أسعار الطاقة والخدمات. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المساهم الأكبر في زيادة الأسعار، بسرعة أقل. فقد ارتفعت بنسبة 14,9% بعدما اقتربت من 16% الشهر الماضي ما اعتبرته وزارة الاقتصاد «مشجعًا».

وبفضل أداء الصادرات الجيد ولا سيما الطيران والسيارات، ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي ب0,6% من نمو إجمالي الناتج المحلي. وتحسنت الصناعات التحويلية بنسبة 0,7% على غرار إنتاج الطاقة الذي استفاد من إعادة فتح المحطات النووية، زاد الانتاج في محطات التكرير إذ إن الإضرابات في مارس احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد «كانت أقل اتساعًا» من تلك التي نفدت في أكتوبر الماضي بحسب Insee.

مراوحة
لكن أجواء النشاط الاقتصاد الفرنسي قد تتلبد في الأشهر المقبلة. ويشير خبراء الاقتصاد إلى جملة من العوامل من ضعف استهلاك الأسر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي ونضوب الائتمانات بسبب ارتفاع نسب الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي وأزمة الطاقة التي قد تعود إلى الواجهة خلال الصيف وغيرها.

وبدأ استثمار الشركات يضعف فيما استمرت استثمارات الأسر في المساكن بالتراجع بوضوح. وقال ستيفان كولياك الخبير الاقتصادي لدى «بي ان بي باريبا» إن «نسب الفائدة المرتفعة ستؤثر مع مرور الوقت». وأضاف أن الربع الثاني قد يستمر بالمقاومة بفضل النشاطات الترفيهية والسياحية «لأن الأسر ادخرت من أجل ذلك» برأيه إلا أن النصف الثاني من السنة قد يشهد «مراوحة».

وخفض معهد Insee توقعات النمو 0,1% في الربع الثالث 0,1% والأخير 0% من 2022 من دون أن يكون لذلك تأثير على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,6% للعام برمته. وقال ماكسيم دارميه «الاقتصاد الفرنسي راوح مكانه تقريبًا في الفصول الثلاثة الأخيرة، كما كنا نخشى دخلنا مرحلة طويلة من النمو الضعيف جدًا».

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