بـ2.19 مليار دولار.. «هوندا» تستثمر في إنتاج بطاريات كهربائية باليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصنع السيارات «هوندا»، وشركتان يابانيتان أخريان، الجمعة، استثمارا بقيمة 434 مليار ين (نحو 2.19 مليار دولار) لإنتاج بطاريات كهربائية في اليابان في مشروع سيحظى في جزء منه بدعم حكومي.

وتهدف «هوندا» وشريكاها المحليان، «جي إس يواسا» و«بلو إنرجي»، إلى إطلاق أول سلسلة إنتاج عالية القدرة في 2027، على أن تطلق سلاسل أخرى بحلول 2030، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

من جهتها، ستمنح الحكومة اليابانية للشركات الثلاث نحو 159 مليار ين (نحو 1.17 مليار دولار) دعما للمشروع، حسب ما أضاف المصدر نفسه. تعد شركة «هوندا» المصنع الياباني الأكثر طموحا في ميدان السيارات الكهربائية، إذ أعلن في العام 2021 هدفه بأن تصبح جميع مبيعاته كهربائية في كل أنحاء العالم في العام 2040. وتراهن المجموعة المنافسة «تويوتا» على السيارات الهجينة.

«هوندا» تتطرح طرازا جديدا من السيارات الكهربائية

وأعلنت «هوندا»، الأربعاء، أنها سوف تطرح في 2025 طرازا جديدا لسيارات كهربائية «بأحجام متوسطة إلى كبيرة» موجهة لسوق أميركا الشمالية، إضافة إلى ثلاثة أنواع كهربائية أخرى ستطرح في اليابان بين 2025 و2026.

وأقامت المجموعة اليابانية العام الماضي شراكة مع الشركة الكورية الجنوبية «إل جي إنرجي» لبناء مصنع بطاريات كهربائية في الولايات المتحدة، سوف يزود بشكل حصري مصانع «هوندا» في اليابان في نهاية 2025.

وقدرت كلفة هذا المصنع مبدئيا بـ4.4 مليار دولار، وسيقام في ولاية أوهايو على مقربة من مصانع أخرى تملكها «هوندا».