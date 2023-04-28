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أسعار النفط ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 07:35 صباحا
أسعار النفط ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن رفع الفائدة في أميركا
مصفاة نفط شرق العاصمة اليابانية طوكيو، 12 نوفمبر 2021، (رويترز)
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سجلت أسعار النفط مكاسب معتدلة يوم الجمعة، رغم تراجعها على مستوى الأسبوع مع تأثرها ببيانات اقتصادية أميركية مخيبة للآمال، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر يونيو 44 سنتا أو 0.6% إلى 78.81 دولار للبرميل، بينما زادت عقود يوليو الأكثر نشاطا في التداول 47 سنتا أو 0.6% إلى 78.69 للبرميل، وارتفع خام «غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% إلى 75.16 دولار للبرميل»، وانخفض كلا العقدين القياسيين بنحو 3.5% خلال الأسبوع المنقضي، حسب وكالة «رويترز».

تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي
وأظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، رغم انخفاض معدل البطالة في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

كما يشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة مطلع مايو.

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