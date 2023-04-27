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تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 02:41 مساء
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم
أطفال صوماليون يلفون حاويات مياه في مخيم داداب للاجئين في كينيا، 23 /مارس 2023 (أ ف ب)
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أكدت دراسة علمية نُشرت اليوم الخميس أن الجفاف القياسي الذي يضرب دول القرن الأفريقي نجم عن تضافر غير مسبوق لنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وما كان ليحدث لولا تداعيات انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شبكة «وورلد ويذر اتريبيوشن» (WWA)، التي تجري تقييما فوريا للعلاقة بين العوامل الجوية القصوى وتغير المناخ، قولها إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية جعل احتمال حدوث الجفاف الزراعي في القرن الأفريقي أكبر 100 مرة.

ومنذ نهاية العام 2020، تشهد دول القرن الأفريقي الأوسع (إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا والسودان) في شرق القارة الأفريقية، أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.

5 مواسم من انحسار المطر
تسببت المواسم الخمسة المتتالية التي انحسرت فيها الأمطار، في نفوق ملايين رؤوس الماشية وتدمير محاصيل ودفعت بملايين الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والغذاء في أماكن أخرى.

وتفيد الأمم المتحدة بأن 22 مليون شخص باتوا مهددين بالجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال.

وأشار العلماء التسعة عشر الذين شاركوا في إعداد الدراسة الصادرة الخميس، إلى أن التغير المناخي أثر «بشكل طفيف على كميات الأمطار السنوية» الأخيرة في المنطقة، لكنه أثر بشدة على ارتفاع درجات الحرارة المسؤول عن زيادة حادة في النتح التبخري الذي أدى إلى جفاف قياسي في التربة والنباتات.

وقالت عالمة المناخ الكينية المشاركة في إعداد الدراسة جويس كيموتاي في إحاطة عبر الهاتف الأربعاء، «التغير المناخي هو الذي جعل الجفاف خطرا واستثنائيا إلى هذا الحد».

تأثيرات النشاط البشري على التغير المناخي
وفرضت شبكة «WWA» التي أسسها علماء مناخ متمرسون، نفسها في السنوات الأخيرة جراء قدرتها على تقييم التأثير القوي وغير المنتظم نسبيا، بين الأحوال الجوية القصوى من موجات قيظ وفيضانات وجفاف وغيرها، والتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجريت بشكل سريع من دون المرور بعملية المراجعة العلمية الطويلة، لكنها تشتمل على وسائل معتمدة من علماء آخرين ولا سيما بيانات جوية ونماذج محاكاة مناخية.

وركزت الشبكة دراستها هذه المرة على ثلاث دول تعتبر الأكثر تأثرا لا سيما جنوب إثيوبيا والصومال وشرق كينيا.

جفاف في موسم الأمطار بين مارس ومايو
وتبين للشبكة أن التغير المناخي يغير بشكل متناقض موسمي الأمطار؛ فالموسم الأكثر وفرة بين مارس ومايو أصبح أكثر جفافا والنقص في المتساقطات أكثر ترجيحا بمرتين مقارنة بالسابق، في حين أن موسم الجفاف الصغير يصبح أكثر رطوبة.

لكن في السنوات الأخيرة، فإن الميل إلى الرطوبة في الموسم الصغير حجبته ظاهرة «إل نينيا» المناخية الدورية التي تخفض الأمطار المدارية والتي لا تتوافر أدلة إلى الآن على أنها أثرت على التغير المناخي البشري المنشأ.

وأكدت الشبكة أن مستوى المتساقطات هذا كان ليخضع المنطقة لظروف جافة بشكل غير اعتيادي في أسوأ الأحوال أي عند مستوى أقل من درجة الخطورة الأولى لتصنيف الجفاف في التصنيف الأميركي، لو لم يبلغ الاحترار العالمي 1.2 درجة مئوية حتى الآن مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

وخلص العلماء إلى أن الاضطرابات المناخية شرط ضروري لحدوث جفاف بهذه الخطورة.

وأضاف هؤلاء أن الوضع الحالي يصنف على أنه جفاف استثنائي وهو مستوى الانذار الرابع والأخير على سلم التصنيف الأميركي. وكان هذا الوضع غير مرجح في السابق إلا أن ثمة احتمال بنسبة 5% أن يتكرر سنويا الآن.

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