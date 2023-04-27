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زيادة أرباح «توتال إنرجي» الفصلية بنسبة 12%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 12:48 مساء
زيادة أرباح «توتال إنرجي» الفصلية بنسبة 12%
شعار مجموعة «توتال إنرجي». (الإنترنت)
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أعلنت مجموعة «توتال إنرجي»، اليوم الخميس،، أنها حققت أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2023 بلغت 5.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 12% على الرغم من تراجع أسعار الغاز والنفط.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، سجلت المجموعة الفرنسية العملاقة أرباحا صافية بقيمة 4.9 مليارات دولار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطي الكبير، نتيجة انخفاض الأصول بقيمة 4.1 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. والزيادة أوضح مقارنة بالربع الرابع من العام المالي 2022، وبلغت +70%، وفق وكالة «فرانس برس».

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«توتال إنرجي» تبيع عملياتها للتنقيب في كندا
وأعلنت المجموعة في الوقت نفسه بيع عملياتها للتنقيب في الرمال النفطية في كندا لشركة «سانكور إنرجي» مقابل 4.1 مليارات دولار، في إطار إستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بعد الإعلان في بداية العام عن خطة للانفصال عن أصولها الكندية.

وأفادت المجموعة في بيان صدر تزامنا مع نتائج الربع الأول بأن الصفقة المتعلقة بكل سندات الشركة الفرعية الكندية التابعة للمجموعة الفرنسية «توتال إنرجي إي بي كندا إل تي دي» يجب أن يجرى إنهاؤها قبل نهاية الربع الثالث من 2023.

وسجلت المجموعة الفرنسية في 2022 أعلى نسبة أرباح في تاريخها وبلغت 20.5 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز والنفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبعدما تجاوز سعر برميل نفط برنت المرجعي عتبة 102 دولار الرمزية إلى حد كبير في العام 2022 تراجع منذ الأشهر الأولى للعام 2023 وسجل الخميس أقل من 80 دولارا.

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