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أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف بعد خسائر جراء مخاوف من ركود أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 08:37 صباحا
أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف بعد خسائر جراء مخاوف من ركود أميركي
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما، 24 مارس 2016، (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين مدفوعة بمخاوف من ركود أميركي وزيادة صادرات النفط الروسية، ما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج «أوبك».

وجرى تداول خام «برنت» عند 77.94 دولار للبرميل، بزيادة 25 سنتا أو 0.3%، وارتفع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 12 سنتا أو 0.2% ليتداول عند 74.42 دولار، حسب وكالة «رويترز».

هبوط كبير أمس الأربعاء
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 4% أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة في الجلسة السابقة مع مخاوف من الركود يهدد اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، فاعتبارًا من إغلاق الأربعاء، انخفض خام برنت 4.9% خلال الأسبوع بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط 4.6%.

وانخفضت الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس الماضي وتراجعت الشحنات، مما يشير إلى أن الإنفاق التجاري المنخفض على المعدات من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.

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